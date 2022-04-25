Tempo fechou: ES tem previsão de chuva e queda de temperatura

O sol foi embora e a maior parte do Espírito Santo se deparou com o tempo fechado nesta segunda-feira (25), feriado de Nossa Senhora da Penha. Além do céu nublado e da queda de temperatura, há previsão de chuvas passageiras até o fim do dia.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda ainda terá chuvas rápidas e fracas em alguns momentos na Grande Vitória e nas regiões Litoral Sul, Nordeste e no extremo Norte capixaba.
Na região da Grande Vitória, o tempo nublado é acompanhado de temperaturas mais amenas. A mínima prevista é de 21°C. Já a máxima pode chegar a 31°C.
Nas demais regiões do Estado, segundo o Incaper, o tempo também deve ficar nublado, mas sem previsão de chuva. É o caso da região Serrana, por exemplo, onde as temperaturas mínimas devem chegar a 19°C nas áreas mais elevadas e a 16°C nas partes mais altas.
A possibilidade de chuvas passageiras no Estado também é prevista pelo Climatempo. De acordo com a empresa, a última segunda de abril será de chuva fraca no Espírito Santo, além de Rio de Janeiro e regiões de São Paulo e Minas Gerais.
Já para o Norte e Nordeste do país, há alertas de temporais.