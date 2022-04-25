Jovem é achado morto após pular na Baía de Vitória para fugir de tiroteio

Correção A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, com base em informações apuradas com policiais no local, que o jovem encontrado após buscas na Baía de Vitória teria sido baleado. No entanto, posteriormente, a PM e o Corpo de Bombeiros informaram que a vítima morreu afogada após pular no mar para escapar de um tiroteio na região. O título e o texto foram corrigidos.

O corpo de um rapaz de 19 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira (25), na Baía de Vitória . A vítima foi identificada como João Henrique Reginaldo Ferreira. Segundo a Polícia Militar , ele pulou no mar para tentar escapar de um tiroteio na região do Forte São João, em Vitória , e morreu afogado.

A operação de busca e resgate foi feita por militares do Corpo de Bombeiros com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. A ação chamou atenção de quem passava pela Avenida Beira-Mar.

Inicialmente, policiais que acompanharam a ocorrência informaram no local que o rapaz havia sido atingido por tiros na avenida e, em seguida, se jogado no mar. No entanto, a PM informou, em nota, que o jovem morreu afogado e que ele pulou tentando escapar dos tiros.

Segundo a tenente do Corpo de Bombeiros Andresa Silva, que comandou os trabalhos de busca no local, o corpo foi encontrado com sinais de afogamento e, aparentemente, sem marcas de tiros.

A tenente explicou que foram necessários dois mergulhos e cerca de 30 minutos de buscas para encontrar o corpo, que estava completamente submerso e numa distância de 15 metros da avenida.

Corpo é encontrado na Baía de Vitória

Segundo a PM, o tiroteio aconteceu por volta das 13h30 na região da Avenida Beira-Mar, no Forte São João. Até o momento nenhum suspeito foi localizado.

A corporação informou que o rapaz, na tentativa de fugir dos tiros, pulou no mar e acabou morrendo afogado. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou buscas e localizou o corpo na região por volta das 14h45, informou a corporação.