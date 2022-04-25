Na manhã desta segunda-feira (25) ainda era possível encontrar cápsulas de bala de arma de fogo no local onde o crime aconteceu Crédito: Fabrício Christi

Your browser does not support the audio element. Diarista é baleada no pescoço em caminhada com amiga na Serra

Uma diarista de 60 anos foi baleada no pescoço enquanto caminhava com uma amiga pela Estrada de Itaiobaia, em área rural da Serra , na manhã desta segunda-feira (25). De acordo com testemunhas, os bandidos atiraram quando um grupo de pessoas saiu de uma festa que era realizada em um sítio na região.

TV Gazeta. Vizinho do local que abrigou o evento e amigo da vítima, o aposentado Manoel Camilo Neto ouviu os tiros por volta das 5h30 e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . "Ela chegou gritando e deitou em um banco. Ela levou um tiro na nuca. Estava com frio e sentindo muita dor", contou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da

Pessoas que presenciaram o crime contaram aos policiais que um grupo de aproximadamente sete pessoas tinha acabado de sair da festa, quando os criminosos atiraram. Segundo as testemunhas, eles já estavam aguardando, dentro de um carro parado na estrada, perto da entrada do sítio.

Festa acontecia neste sítio, na Zona Rural da Serra. Proprietários não quiseram falar com a imprensa Crédito: Fabrício Christi

Assim que os disparos foram efetuados, a diarista e a amiga saíram correndo. Cerca de 300 metros à frente, elas pediram socorro para o aposentado Manoel que revelou que a idosa tem o costume de caminhar diariamente pela região. "Eu fiquei preocupado, porque ela sempre anda por aqui", afirmou.

TV Gazeta, que o tiro pegou de raspão e que ela está bem. Ferida no pescoço, a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória , onde permanece internada na tarde desta segunda-feira (25). Sem se identificar, um parente dela afirmou, também em entrevista à, que o tiro pegou de raspão e que ela está bem.

No entanto, policiais que estiveram no hospital afirmaram que o caso dela é "preocupante" por o tiro ter acertado a região cervical. Segundo as informações repassadas a eles pelos médicos, a diarista ainda passaria por exames para verificar se parte da munição ficou alojada no pescoço dela.