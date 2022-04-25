Crime aconteceu durante encontro de motoclubes em Nova Almeida, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Homem morre e outro fica ferido em encontro de motoclubes na Serra

Duas pessoas foram baleadas durante um encontro de motoclubes que aconteceu em Nova Almeida, na Serra , na noite do último sábado (23). Um dos feridos, identificado como Ricardo Massena Filho, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (25).

O encontro de motoclubes não acontecia há dois anos por causa da pandemia da Covid-19 . Na noite de sábado, cerca de 2 mil pessoas participavam da festa na praça principal de Nova Almeida, onde um show acontecia. Por volta das 20h, os participantes ouviram quando tiros foram disparados a cerca de 200 metros de distância do palco.

Naquele momento, Ricardo Massena Filho foi baleado com dois tiros, sendo um no abdômen e um na perna direita. Outro disparo feriu um homem em situação de rua, de identidade não informada, que estava na calçada em frente à praça.

De acordo com policiais militares que atenderam à ocorrência, um amigo de Ricardo disse que ele foi alvo de um grupo de um motoclube rival. Um dos organizadores e alguns participantes do evento, que preferiram não se identificar, disseram que existe uma rixa antiga entre os motoclubes envolvidos na confusão.

Ricardo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra. Já o homem em situação de rua foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.