Homem morre e outro fica ferido em encontro de motoclubes na Serra
Duas pessoas foram baleadas durante um encontro de motoclubes que aconteceu em Nova Almeida, na Serra, na noite do último sábado (23). Um dos feridos, identificado como Ricardo Massena Filho, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (25).
O encontro de motoclubes não acontecia há dois anos por causa da pandemia da Covid-19. Na noite de sábado, cerca de 2 mil pessoas participavam da festa na praça principal de Nova Almeida, onde um show acontecia. Por volta das 20h, os participantes ouviram quando tiros foram disparados a cerca de 200 metros de distância do palco.
Naquele momento, Ricardo Massena Filho foi baleado com dois tiros, sendo um no abdômen e um na perna direita. Outro disparo feriu um homem em situação de rua, de identidade não informada, que estava na calçada em frente à praça.
De acordo com policiais militares que atenderam à ocorrência, um amigo de Ricardo disse que ele foi alvo de um grupo de um motoclube rival. Um dos organizadores e alguns participantes do evento, que preferiram não se identificar, disseram que existe uma rixa antiga entre os motoclubes envolvidos na confusão.
Ricardo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra. Já o homem em situação de rua foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Em nota, a Polícia Civil confirmou a morte de uma das vítimas nesta segunda. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.