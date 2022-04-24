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Casa na Enseada do Suá é invadida pela sexta vez em seis meses

Câmeras flagraram a ação dos ladrões, que durou entre 10 e 15 minutos. Imóvel é usado para fins comerciais e não tinha ninguém no local na hora do crime
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

24 abr 2022 às 20:08

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 20:08

Um imóvel comercial foi invadido na madrugada deste domingo (24) na Enseada do Suá, em Vitória. Os bandidos levaram um aparelho de ar condicionado e danificaram a fiação de alarme da casa.
Segundo o empresário que é proprietário do imóvel relatou para a reportagem, essa é a sexta vez em apenas seis meses que a casa é invadida. Ele relatou, no entanto, que essa foi a primeira vez que algum objeto de alto valor foi roubado. O empresário preferiu não se identificar.
A ação dos criminosos foi registrada por câmeras do circuito interno da casa e também por uma câmera comunitária na rua. Tudo durou entre 10 a 15 minutos. Nas imagens, é possível ver o momento em que o aparelho de ar-condicionado é jogado do muro da casa para a rua.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o aparelho de ar condicionado é jogado do muro da casa para a rua
Nas imagens, é possível ver o momento em que o aparelho de ar condicionado é jogado do muro da casa para a rua Crédito: Divulgação
Na hora do crim ninguém estava na casa, que é usada para fins comerciais. O empresário estava viajando e foi avisado pela empresa de segurança que ele contratou que o alarme havia disparado. A empresa mandou um inspetor ao local, que constatou o roubo e acionou a Polícia Militar.
Nos cálculos da vítima, o prejuízo material estimado com todas as invasões ao imóvel é de cerca de R$ 5 mil, além do gasto mensal com o sistema de segurança.
O empresário vai fazer boletim de ocorrência e se mostrou indignado com a situação. "É muito prejuízo e gasto por conta desse cenário de insegurança. Na média, está sendo uma invasão a cada mês", afirmou.

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