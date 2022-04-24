Casa na Enseada do Suá é invadida pela sexta vez em seis meses

Um imóvel comercial foi invadido na madrugada deste domingo (24) na Enseada do Suá, em Vitória . Os bandidos levaram um aparelho de ar condicionado e danificaram a fiação de alarme da casa.

Segundo o empresário que é proprietário do imóvel relatou para a reportagem, essa é a sexta vez em apenas seis meses que a casa é invadida. Ele relatou, no entanto, que essa foi a primeira vez que algum objeto de alto valor foi roubado. O empresário preferiu não se identificar.

A ação dos criminosos foi registrada por câmeras do circuito interno da casa e também por uma câmera comunitária na rua. Tudo durou entre 10 a 15 minutos. Nas imagens, é possível ver o momento em que o aparelho de ar-condicionado é jogado do muro da casa para a rua.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o aparelho de ar condicionado é jogado do muro da casa para a rua Crédito: Divulgação

Na hora do crim ninguém estava na casa, que é usada para fins comerciais. O empresário estava viajando e foi avisado pela empresa de segurança que ele contratou que o alarme havia disparado. A empresa mandou um inspetor ao local, que constatou o roubo e acionou a Polícia Militar

Nos cálculos da vítima, o prejuízo material estimado com todas as invasões ao imóvel é de cerca de R$ 5 mil, além do gasto mensal com o sistema de segurança.