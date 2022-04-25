Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sexualmente

Homem é preso suspeito de abusar de sobrinha de 12 anos em Vitória

Crime foi denunciado pela mãe da vítima após a menina contar o que aconteceu. O homem foi preso na manhã de domingo (24). Ele foi detido na calçada, já com uma mochila tentando fugir
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:38

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:38

em Vitória
Homem é preso em flagrante por abusar de sobrinha de 12 anos Crédito: Wagner Martins
Um homem de 31 anos, que não será identificado para preservar a vítima, foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha, uma menina de 12 anos, em Vitória, na manhã deste domingo (24). Ao contar a situação para a mãe, após ameaças do tio, a polícia foi acionada e encontrou o suspeito prestes a fugir.
De acordo com apuração do repórter Aurélio de Freitas, para a TV Gazeta, a história tinha tudo para ser diferente. A mãe da adolescente e o irmão não se viam há mais de 25 anos, mas, por meio de uma prima em comum, voltaram a conversar e ele decidiu morar no terreno da família, em janeiro deste ano. Apesar disso, antes de abusar da sobrinha, tentou "dar em cima" de uma prima menor de idade.
Neste final de semana, o suspeito então procurou a sobrinha adolescente e começou a tocá-la. Ela, no entanto, não se calou e contou para a mãe. "Quando fui ver, ele estava tirando as calças. Aí eu levantei e fui lá para baixo correndo. Ele chegou a dizer que ia me bater e ficou me xingando de tudo quanto é nome", disse a menina.
Para a irmã, o suspeito não confirmou o ocorrido, apesar de também não ter negado. "Ele não falou que era mentira em momento algum. A esposa dele, grávida de 5 meses, viu quando tudo aconteceu, ela pegou no flagra. Para ela, ele disse que estava vigiando a sobrinha, mas ela viu ele tentando acariciar", contou a mãe da vítima.
O homem foi preso na manhã deste domingo (24), por volta das 9h30. Ele foi detido na calçada, já com uma mochila tentando fugir. A Polícia Militar o encaminhou para o plantão da Mulher, de onde foi levado para fazer exames no Departamento Médico Legal.
Demandadas pela reportagem da TV Gazeta, as polícias Militar e Civil informaram que não podem passar informações, já que não têm acesso à ocorrência fora do plantão vigente.
Também acionada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que o homem tem passagens pelo sistema prisional pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, tendo permanecido preso entre junho de 2012 e junho de 2017.

Veja Também

Gerente do tráfico na região do Bairro da Penha é preso

Homem morre e outro fica ferido em encontro de motoclubes na Serra

Casa na Enseada do Suá é invadida pela sexta vez em seis meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Polícia Civil Sejus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados