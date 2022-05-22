Espírito Santo recebe novo alerta de onda de frio

Estado recebeu novo alerta para onda de frio emitido pelo Inmet Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um novo alerta de onda de frio para todos os municípios do Espírito Santo . Conforme o órgão, o alerta, classificado como perigo potencial, é válido até a manhã desta segunda-feira (23).

O alerta aponta para a possibilidade de temperatura 5 ºC abaixo da média por período de dois a três dias e indica leve risco à saúde. O Inmet informa que, em caso de algum problema, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199.

Além do Espírito Santo, o alerta atinge os seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, além de parte do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e da Bahia.

SEMANA COMEÇA COM CHUVA

A semana deve começar com chuva em boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a segunda-feira (23), dia da Colonização do Solo Espírito Santense, terá chuva durante a madrugada e ao longo do dia.

A partir de segunda-feira (23), conforme o Incaper, são esperadas chuvas passageiras durante o dia na Grande Vitória e nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Estado. De acordo com o órgão, as precipitações serão causadas pela umidade trazida por ventos costeiros.