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Perigo potencial

Espírito Santo recebe novo alerta de onda de frio

Aviso emitido pelo Inmet, classificado como perigo potencial, abrange todos os municípios do Estado e é válido até a manhã de segunda-feira (23)

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 09:54

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 mai 2022 às 09:54
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
Estado recebeu novo alerta para onda de frio emitido pelo Inmet Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de onda de frio para todos os municípios do Espírito Santo. Conforme o órgão, o alerta, classificado como perigo potencial, é válido até a manhã desta segunda-feira (23).
O alerta aponta para a possibilidade de temperatura 5 ºC abaixo da média por período de dois a três dias e indica leve risco à saúde. O Inmet informa que, em caso de algum problema, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199
Além do Espírito Santo, o alerta atinge os seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, além de parte do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e da Bahia.

SEMANA COMEÇA COM CHUVA

A semana deve começar com chuva em boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (23), dia da Colonização do Solo Espírito Santense, terá chuva durante a madrugada e ao longo do dia.
A partir de segunda-feira (23), conforme o Incaper, são esperadas chuvas passageiras durante o dia na Grande Vitória e nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Estado. De acordo com o órgão, as precipitações serão causadas pela umidade trazida por ventos costeiros.
O Incaper também apontou que, na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), a umidade trazida ao Espírito Santo por ventos costeiros segue provocando chuvas passageiras durante a madrugada e a manhã. Na parte da tarde e da noite, são esperadas chuvas rápidas em pontos esparsos do norte capixaba, exceto no trecho sul da Região Noroeste.

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