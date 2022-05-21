“Se for preciso, abrirei a paróquia para acolher as pessoas do frio”

Padre Kelder Brandão: "As autoridades municipais e estaduais não apresentaram algo específico ainda para enfrentar o momento" Crédito: João Paulo Rocetti

“Se for preciso, abrirei as portas da paróquia para acolher as pessoas. As autoridades municipais e estaduais não apresentaram algo específico ainda para enfrentar o momento”, lamenta Kelder.

A preocupação dele aumentou quando soube da morte de um morador em situação de rua na capital paulista, devido ao frio intenso. "A cidade de São Paulo teve a morte de uma pessoa que passou a noite na rua e, ao entrar num abrigo para comer, morreu com sinais de hipotermia. Não é sensato esperarmos o mesmo acontecer aqui em nosso Estado para agir energicamente", afirma o sacerdote.

Preocupada também com a situação, a Arquidiocese de Vitória está arrecadando roupas, agasalhos e cobertores para a Campanha do Agasalho 2022, organizada pela Pastoral do Povo da Rua. As doações vão ajudar a cuidar da população em situação de rua.

Roupas e cobertores que serão doados podem ser entregues em suas respectivas paróquias, bastando informar que a doação é voltada para a Pastoral do Povo da Rua.

“Na ausência de políticas públicas efetivas, nós cristãos, não podemos deixar que irmãos nossos passem frio nas ruas”, reforça o coordenador da pastoral, Júlio Pagoto.

A pastoral está arrecadando também valores que podem ser doados permanentemente para as diversas ações sociais realizadas.

SAIBA COMO CONTRIBUIR COM A CAMPANHA

Para enviar uma doação em dinheiro você pode se utilizar de ferramentas como o aplicativo Pic Pay ou, via Pix, diretamente para a conta da campanha. PIX - Chave CNPJ - 27.054.162/0100-40