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Leonel Ximenes

“Se for preciso, abrirei a paróquia para acolher as pessoas do frio”

Padre diz estar muito preocupado com a situação dos moradores em situação na Grande Vitória por causa das baixas temperaturas

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

21 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Kelder Brandão
Padre Kelder Brandão: "As autoridades municipais e estaduais não apresentaram algo específico ainda para enfrentar o momento" Crédito: João Paulo Rocetti
Padre da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória, Kelder Brandão é conhecido por seu posicionamento firme em defesa das pessoas vulneráveis. Diante da chegada de uma frente fria que fez os termômetros marcarem 9 °C em Vila Velha, nesta semana, o Vigário para Ação Social da Arquidiocese de Vitória mostrou grande preocupação com a situação da população de rua no Estado.
“Se for preciso, abrirei as portas da paróquia para acolher as pessoas. As autoridades municipais e estaduais não apresentaram algo específico ainda para enfrentar o momento”, lamenta Kelder.
A preocupação dele aumentou quando soube da morte de um morador em situação de rua na capital paulista, devido ao frio intenso. "A cidade de São Paulo teve a morte de uma pessoa que passou a noite na rua e, ao entrar num abrigo para comer, morreu com sinais de hipotermia. Não é sensato esperarmos o mesmo acontecer aqui em nosso Estado para agir energicamente", afirma o sacerdote.

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Preocupada também com a situação, a Arquidiocese de Vitória está arrecadando roupas, agasalhos e cobertores para a Campanha do Agasalho 2022, organizada pela Pastoral do Povo da Rua. As doações vão ajudar a cuidar da população em situação de rua.
Roupas e cobertores que serão doados podem ser entregues em suas respectivas paróquias, bastando informar que a doação é voltada para a Pastoral do Povo da Rua.
“Na ausência de políticas públicas efetivas, nós cristãos, não podemos deixar que irmãos nossos passem frio nas ruas”, reforça o coordenador da pastoral, Júlio Pagoto.

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A pastoral está arrecadando também valores que podem ser doados permanentemente para as diversas ações sociais realizadas.

SAIBA COMO CONTRIBUIR COM A CAMPANHA

Para enviar uma doação em dinheiro você pode se utilizar de ferramentas como o aplicativo Pic Pay ou, via Pix, diretamente para a conta da campanha. PIX - Chave CNPJ - 27.054.162/0100-40
Ou fazer um depósito em nome da Mitra Arquidiocesana de Vitória/Paróquia Santa Teresa de Calcutá. CNPJ 27.054.162/0100-40 - Banco Banestes - Agência: 0274 - Conta corrente: 27.697 - 770

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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