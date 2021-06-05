Criança pede a garçom sobra de comida para doá-la a morador de rua

Menina entrega marmitex a morador de rua em Vitória Crédito: Reprodução do Facebook

Aconteceu no último fim de semana em Jardim Camburi. Uma família foi almoçar fora, e na hora que o pai foi pagar a conta, se surpreendeu com o gesto da sua filha de 8 anos de idade. A menina perguntou ao garçom se ele poderia embrulhar a sobra de comida para ela levar.

O MORADOR DE RUA

“Na hora achei que ela estava querendo levar para casa, para comer mais tarde”, conta o pai, servidor da Prefeitura de Vitória . Mas não era nada disso. No carro, no trajeto para casa, a criança contou à família que no caminho para o restaurante viu um morador em situação de rua e quando estava almoçando lembrou dele, por isso queria levar aquela comida para o homem.

LIÇÃO DE SOLIDARIEDADE

E assim foi feito. Eles pararam em frente a um conjunto de lojas onde o morador de rua se abrigava. A menina foi ao encontro do homem e lhe entregou a sobra de comida do restaurante. “Essa simples atitude fez valer a pena meu domingo e mostrou que estamos no caminho certo na educação de nossas filhas”, afirma o pai da criança. Uma lição de amor, solidariedade e cidadania.

CONSTATAÇÃO

Gilson Daniel é o primeiro-ministro do governo Casagrande.

VIANA NÃO TEM MAR...

Mas tem cachoeira, circuito de agroturismo, cervejarias, dois meses sem homicídios e, agora, vacina para boa parte da população. Além de Gilson Daniel como seu embaixador no Palácio Anchieta.

ELAS MERECEM!

Casa de entretenimento adulto, na Serra, parabenizou, no último dia 2, as "profissionais do amor". Entendedores entenderão.

ESTÁ DANDO PRAIA

Hoje (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, uma boa notícia: em Vitória, dos 21 pontos da orla monitorados entre Jardim Camburi e a Ilha do Boi, 20 estão próprios para banho. Apenas o Ponto 09, na altura de Jardim da Penha, que é interditado, não é indicado para recreação.

ESTÁ DANDO PRAIA 2

Por falar nisso, desde o início da intervenção no sistema de drenagem da Guarderia (pontos 12 e 12A), na Curva da Jurema, no dia 23 de abril, a praia vem sendo classificada como “local próprio para banho”, bandeira verde. É a sexta semana seguida de resultados positivos.

ERA PRA SER ASSIM

Roteiro que deveria ter sido seguido pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército: punir o general Pazuello (como manda o regulamento disciplinar); se Bolsonaro anulasse a punição, o comandante pediria exoneração do cargo. Pedindo exoneração, ele mostraria à tropa dignidade, liderança e cumprimento do dever.

MAS FOI ASSIM

HÁ VAGAS

O vereador de Vitória Leandro Piquet (Republicanos) abriu processo seletivo para contratar dois acadêmicos que estejam cursando mestrado ou doutorado para seu gabinete na Câmara. Salário de R$ 2.119,30 mais o tíquete-alimentação de R$ 768, por seis horas diárias de trabalho.Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp (27) 99666-9726.

CIVILIZAÇÃO OU BARBÁRIE?

Nos primeiros cinco meses do ano, a Fiscalização Ambiental resgatou 30 animais silvestres mantidos sob cativeiro em Linhares. Até quando vai persistir essa prática de se manter animais em cativeiro, incluindo todas as espécies de pássaros?

CONSTATAÇÃO 2

Os mosquitos não estão respeitando o isolamento social e invadiram Vila Velha.

FAÇA VOCÊ MESMO

Lanchonete de uma rede de fast food adotou um totem onde os consumidores fazem os pedidos dos seus lanches e pagam por cartão ou outras formas digitais. Os atendentes humanos seguem disponíveis, mas a medida é para agilizar o atendimento.

DEMANDA PELO AMOR

Leitor da coluna que pretendia fazer um agrado à mulher tomou um susto ao saber que hotéis e pousadas de Santa Teresa e Domingos Martins estão sem vagas para o final de semana do Dia dos Namorados. Em alguns locais, somente em agosto é possível reservar um quarto ou chalé.

AJUDA DO GOOGLE

Ainda sobre o Dia dos Namorados, internautas do Espírito Santo têm recorrido ao Google para saber qual melhor mensagem para mandar nesta data. Tem sido a busca mais intensa nos últimos dias.

PASSEIO FÚNEBRE

Um rabecão tem sido visto transitando constantemente por Vila Velha, inclusive em horários aleatórios

SUGESTÃO

Se Tite deixar o comando da seleção brasileira, Pazuello é uma opção. Não precisa entender de futebol.

ALÔ, TORCEDOR!