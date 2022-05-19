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Leonel Ximenes

Cidades do ES, o frio chegou: protejam os moradores de rua

Defensoria Pública cobra providências e dá prazo de 48h para que os municípios informem o que estão fazendo para atender os mais vulneráveis

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 17:15

Públicado em 

19 mai 2022 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario Campos faz celebração para os moradores de rua em Vitória
Moradores de rua recebendo comida em Jardim da Penha durante celebração Crédito: Fernando Madeira
A Defensoria Pública Estadual enviou aos 78 municípios do Estado, nesta quinta-feira (19), uma recomendação para que protejam, acolham e abriguem os moradores em situação de rua por causa da onda de frio que atinge o território capixaba.
Segundo a Defensoria, foi identificado nos quatro maiores municípios da Grande Vitória - Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória - que moradores em situação de rua estão encontrando dificuldades para se instalarem nos abrigos públicos.

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Uma das medidas sugeridas pelo órgão é a ampliação da capacidade de abrigamento dos municípios, se for necessário, inclusive em unidades educacionais e esportivas que não estiverem sendo utilizadas, desde que estejam equipadas com equipamentos para higiene pessoal, como vestiários e banheiros.

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Os municípios, segundo a recomendação oficial, terão até 48 horas para informar à Defensoria Pública Estadual quais as providências adotadas para atender a esse população mais vulnerável.

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A Defensoria cita ainda estudo do Instituto Jones dos Santos Neves que aponta que 47,7% da população de rua da Grande Vitória pesquisada tem algum problema de saúde, sendo 18,2% com transtorno do aparelho respiratório superior e o mesmo índice com transtornos neuropsiquiátricos. O mesmo levantamento mostra que 5,4% dessa população é idosa.

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Que todos sejam devidamente protegidos e acolhidos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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