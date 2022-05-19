Cidades do ES, o frio chegou: protejam os moradores de rua

A Defensoria Pública Estadual enviou aos 78 municípios do Estado
, nesta quinta-feira (19), uma recomendação para que protejam, acolham e abriguem os moradores em situação de rua por causa da onda de frio que atinge o território capixaba.
Segundo a Defensoria, foi identificado nos quatro maiores municípios da Grande Vitória
- Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória - que moradores em situação de rua estão encontrando dificuldades para se instalarem nos abrigos públicos.
Uma das medidas sugeridas pelo órgão é a ampliação da capacidade de abrigamento dos municípios, se for necessário, inclusive em unidades educacionais e esportivas que não estiverem sendo utilizadas, desde que estejam equipadas com equipamentos para higiene pessoal, como vestiários e banheiros.
Os municípios, segundo a recomendação oficial, terão até 48 horas para informar à Defensoria Pública Estadual
quais as providências adotadas para atender a esse população mais vulnerável.
A Defensoria cita ainda estudo do Instituto Jones dos Santos Neves
que aponta que 47,7% da população de rua da Grande Vitória pesquisada tem algum problema de saúde, sendo 18,2% com transtorno do aparelho respiratório superior e o mesmo índice com transtornos neuropsiquiátricos. O mesmo levantamento mostra que 5,4% dessa população é idosa.
Que todos sejam devidamente protegidos e acolhidos.