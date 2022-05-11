Vídeo: morador de rua é morto com pedrada perto de igreja na Praia do Canto

Um homem de aproximadamente 60 anos, em situação de rua, foi assassinado no início da madrugada desta quarta-feira (11), na Praia do Canto , em Vitória . De acordo com a Polícia Militar , a vítima estava dormindo quando foi morta a pedradas, que seria o pedaço de um meio-fio da calçada.

Ainda segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na calçada da Paróquia Santa Rita de Cássia. O homem dormia em cima de um papelão quando dois suspeitos chegaram e, com o pedaço do meio-fio que estava solto, cometeram o crime. Ao todo, foram três pedradas na cabeça.

Uma moradora, que não quis se identificar, ouviu barulho à noite e ficou chocada com o que viu pela manhã. Ela contou para a reportagem da TV Gazeta que muitas pessoas de rua circulam à noite pela Praia do Canto, mas que um crime bárbaro e cruel desse jeito, ela nunca tinha visto.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado, identificado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.