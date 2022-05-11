Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enquanto dormia

Vídeo: morador de rua é morto com pedrada perto de igreja na Praia do Canto

A vítima, de aproximadamente 60 anos,  dormia em uma calçada perto a Paróquia Santa Rita de Cássia quando foi atingida com o pedaço do meio-fio da calçada

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:04

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:04
Um homem de aproximadamente 60 anos, em situação de rua, foi assassinado no início da madrugada desta quarta-feira (11), na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava dormindo quando foi morta a pedradas, que seria o pedaço de um meio-fio da calçada.
Ainda segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na calçada da Paróquia Santa Rita de Cássia. O homem dormia em cima de um papelão quando dois suspeitos chegaram e, com o pedaço do meio-fio que estava solto, cometeram o crime. Ao todo, foram três pedradas na cabeça.
Uma moradora, que não quis se identificar, ouviu barulho à noite e ficou chocada com o que viu pela manhã. Ela contou para a reportagem da TV Gazeta que muitas pessoas de rua circulam à noite pela Praia do Canto, mas que um crime bárbaro e cruel desse jeito, ela nunca tinha visto.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado, identificado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Morador de rua é morto com pedrada perto de igreja na Praia do Canto

Veja Também

Criminosos com submetralhadora atiram durante arrastão em Transcol no ES

Vídeo: cerco policial de "filme" para prender traficante em estrada no ES

Homem é detido ao tentar estuprar adolescente perto de escola em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Praia do Canto Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.
Suspeito de assassinar jovem a tiros em Linhares é preso na Bahia
Imagem de destaque
Quer fortalecer o abdômen? 10 exercícios aeróbicos para fazer hoje
Imagem de destaque
Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados