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Recordes

Chegada de massa de ar polar ao Brasil pode causar dias mais frios do ano

O instituto de meteorologia também estima que a segunda semana de junho pode ter novos recordes negativos de temperatura

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 18:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2022 às 18:21
Uma massa de ar polar intensa deve trazer mais uma temporada de baixas temperaturas para o Centro-Sul do Brasil, semelhante à sentida na segunda quinzena de maio em todo o país. Antes disso, a formação de um ciclone deve levar chuvas ao Sul, impedindo que o calor volte.
O frio deve chegar na madrugada de quinta-feira (9) ao leste, sul e serra do Rio Grande do Sul, região serrana de Santa Catarina e do Paraná, interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte de Mato Grosso do Sul, segundo informações do Climatempo.
Frio muda paisagens na Grande Vitória. Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória.
Pedestres se protegendo do frio na Av. Reta da Penha, Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
O instituto de meteorologia também estima que a segunda semana de junho pode ter novos recordes negativos de temperatura. Já no sábado (11), os termômetros devem ficar abaixo de 0 °C entre o sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul, com riscos de geada na manhã do domingo nos dois estados e em Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul, extremo sul e oeste de São Paulo.
A partir de quinta e até o final de semana, as tardes também serão frias na região da Zona da Mata Mineira, em todo o estado do Rio De Janeiro, na Grande São Paulo e no interior paulista.
Além dos estados no Centro-Sul do Brasil, o frio também deve chegar a Rondônia e Acre, especialmente nas primeiras horas do dia, o que é atípico para o mês de junho nos dois estados, ainda segundo o Climatempo.
A queda na temperatura acontece antes do início do inverno no país, às 6h14 do dia 21 de junho, se estendendo até às 22h04 do dia 22 de setembro, quando começa a primavera.

SENSAÇÃO DE -20 ºC EM MAIO

Na segunda quinzena de maio, regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tiveram temperaturas de até - 5 °C e sensação térmica de até - 20 °C, com neves e geadas cobrindo de branco cidades dos dois estados.
Já a cidade de São Paulo registrou 6,6 °C, a temperatura mais baixa para um dia de maio desde 1990, e até mesmo estados do Norte, como Rondônia e Tocantins, menos habituados ao frio, registraram temperaturas em torno de 11 °C.
Apesar dos números anteriores, o Climatempo destacou que os modelos do instituto apontam que a onda de frio dessa semana deve ser a maior do ano até o momento, principalmente no sul do Brasil.

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