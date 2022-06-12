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Frio intenso

Instituto renova alerta para queda brusca de temperatura no Caparaó capixaba

O Inmet emitiu o aviso para cidades do Caparaó, onde as mínimas podem cair vertiginosamente entre a noite deste domingo (12) e a manhã de segunda (13)

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 14:31

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 jun 2022 às 14:31
Parque Nacional do Caparaó registra temperaturas negativas
O Caparaó é uma das regiões mais frias do ES e tem cidades dentro da área em alerta para queda de temperatura Crédito: Ivan Souza
Instituto renova alerta para queda brusca de temperatura no Caparaó capixaba
Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um novo alerta para queda brusca de temperaturas no Espírito Santo. O aviso climático é válido para algumas cidades das região do Caparaó do Estado, e vigora entre as 20h deste domingo até as 10h desta segunda-feira (13).
Na área, as temperaturas podem despencar em até cinco graus em locais já bastante frios, desta forma, a sensação térmica pode ser ainda menor, alerta o Inmet. Os municípios em alerta são Divino São Lourenço, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna, todos na região do Caparaó.
Além desta faixa no Estado, o alerta se estende para áreas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro.

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