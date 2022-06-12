Instituto renova alerta para queda brusca de temperatura no Caparaó capixaba
O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um novo alerta para queda brusca de temperaturas no Espírito Santo. O aviso climático é válido para algumas cidades das região do Caparaó do Estado, e vigora entre as 20h deste domingo até as 10h desta segunda-feira (13).
Na área, as temperaturas podem despencar em até cinco graus em locais já bastante frios, desta forma, a sensação térmica pode ser ainda menor, alerta o Inmet. Os municípios em alerta são Divino São Lourenço, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna, todos na região do Caparaó.
Além desta faixa no Estado, o alerta se estende para áreas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro.