Instituto renova alerta para queda brusca de temperatura no Caparaó capixaba

O Caparaó é uma das regiões mais frias do ES e tem cidades dentro da área em alerta para queda de temperatura

Na área, as temperaturas podem despencar em até cinco graus em locais já bastante frios, desta forma, a sensação térmica pode ser ainda menor, alerta o Inmet. Os municípios em alerta são Divino São Lourenço, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna, todos na região do Caparaó.