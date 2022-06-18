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Rodovia do Sol

Motorista não vê desvio e capota em acidente na ES 060 em Marataízes

Desvio no trecho da rodovia sinaliza parte da pista que cedeu devido ao avanço do mar. Motorista teve ferimentos leves

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 12:52

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jun 2022 às 12:52
Motorista não vê desvio e capota em acidente na ES 060, em Marataízes
Motorista não vê desvio e capota em acidente na ES 060, em Marataízes Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou em um acidente na noite desta sexta-feira (17) na ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Guarda Municipal de Itapemirim, que atendeu a ocorrência, o motorista não viu placas de desvio no trecho da Rodovia do Sol — que sinalizam parte da pista que cedeu devido ao avanço do mar — e perdeu o controle da direção.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram como o carro ficou após o acidente. Apesar do estado do veículo, a Guarda informou que o condutor teve apenas ferimentos leves e não precisou ser encaminhado para um hospital.
Carro capotou na noite desta sexta-feira (17) na ES 060, em Marataízes
Carro capotou na noite desta sexta-feira (17) na ES 060, em Marataízes Crédito: Leitor | A Gazeta

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