Motorista não vê desvio e capota em acidente na ES 060, em Marataízes

Um carro capotou em um acidente na noite desta sexta-feira (17) na ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Guarda Municipal de Itapemirim, que atendeu a ocorrência, o motorista não viu placas de desvio no trecho da Rodovia do Sol — que sinalizam parte da pista que cedeu devido ao avanço do mar — e perdeu o controle da direção.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram como o carro ficou após o acidente. Apesar do estado do veículo, a Guarda informou que o condutor teve apenas ferimentos leves e não precisou ser encaminhado para um hospital.