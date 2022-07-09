Corpo é encontrado no mar embaixo da Ponte de Camburi, em Vitória

Um corpo foi encontrado no mar embaixo da ponte de Camburi, em Vitória, na tarde deste sábado (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver foi retirado da água pela equipe de mergulho da corporação.
Os Bombeiros informaram que foram acionados no início da tarde para a ocorrência. A equipe de mergulho, então, se deslocou ao local, encontrou o corpo e o retirou da água. A perícia da Polícia Civil, então, foi acionada.
A polícia relatou que a ocorrência está sendo apurada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda de acordo com a corporação, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.