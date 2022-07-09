Jovem é preso por invadir escola e furtar alimentos em Castelo

Matheus Passos
Um jovem de 18 anos, identificado como Iuri Costa Ribeiro, foi preso na madrugada deste sábado (9) após arrombar e furtar a Escola Municipal Madalena Pisa, na localidade de Vila Isabel, em Castelo, no Sul do Estado. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao ser abordado pelos agentes, o rapaz, flagrado com uma mochila, carregava nela vários objetos, em sua maioria alimentos furtados da cozinha do colégio.
Ao chegarem ao local, os policiais militares verificaram que o portão da frente da escola estava danificado. Neste momento, moradores de um prédio vizinho acenaram para os policiais, indicando que o invasor ainda estaria dentro do colégio, sendo possível, também, ouvir barulhos de dentro do local.
Em seguida, ao entrarem na escola, os agentes avistaram o jovem ao lado de uma janela quebrada. Ele estava com uma mochila preta nas costas e tentava se esconder, mas foi abordado e detido. Com ele foram encontrados os seguintes alimentos e objetos:
- 2 litros de óleo
- 2 sacolas de pó de café
- 1 sacola de biscoito
- 2 sacolas de milho de pipoca
- 1 faca
- 1 tesoura
- 2 pincéis compactor color
- garrafa de refrigerante
- 1 ralador
- 7 paçocas
- 1 pote contendo sal
- 1 sacola com salgados congelados
Conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro, o rapaz foi “autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado praticado durante repouso noturno”. Segundo a Polícia Civil, Iuri foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
Por volta das 10h30 deste sábado, o suspeito passou por exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, de onde seria levado ao CDP.