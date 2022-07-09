Homem procura polícia para dizer que matou colega a facadas em Rio Bananal

Escada da casa e báscula por onde o suspeito disse ter entrado Crédito: Divulgação/PMES

Um homem de 26 anos se apresentou à polícia na manhã deste sábado (9) para informar que foi o autor de um assassinato que ocorreu na noite de sexta-feira (8) no bairro São Sebastião, em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo. No local indicado, policiais encontraram a vítima do homicídio, Wagner da Silva, de 40 anos, deitado no chão e com duas facas cravadas no rosto.

O suspeito disse para os policiais que morava com a vítima. Ele contou que tinha usado crack e queria entrar na casa, mas Wagner o impediu. O indivíduo, então, quebrou a báscula de vidro do banheiro, entrou no imóvel e cometeu o crime.

A Polícia Militar foi até a casa e confirmou a morte da vítima. O corpo de Wagner foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado a familiares.