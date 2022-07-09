Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Homem procura polícia para dizer que matou colega a facadas em Rio Bananal

Policiais foram até o local, no bairro São Sebastião, e encontraram o corpo da vítima no chão com duas facas cravadas no rosto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 jul 2022 às 19:29

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 19:29

Escada da casa e báscula por onde o suspeito disse ter entrado
Escada da casa e báscula por onde o suspeito disse ter entrado Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 26 anos se apresentou à polícia na manhã deste sábado (9) para informar que foi o autor de um assassinato que ocorreu na noite de sexta-feira (8) no bairro São Sebastião, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. No local indicado, policiais encontraram a vítima do homicídio, Wagner da Silva, de 40 anos, deitado no chão e com duas facas cravadas no rosto.
O suspeito disse para os policiais que morava com a vítima. Ele contou que tinha usado crack e queria entrar na casa, mas Wagner o impediu. O indivíduo, então, quebrou a báscula de vidro do banheiro, entrou no imóvel e cometeu o crime.
A Polícia Militar foi até a casa e confirmou a morte da vítima. O corpo de Wagner foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado a familiares.
Já o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para prestar depoimento e depois deve ser levado para o presídio, de acordo com informações da repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte.

Veja Também

Homem morre após ser atingido por pé de eucalipto em Rio Bananal

Veterinária morta a tiros na Bahia é sepultada em Rio Bananal

Vídeo: casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio Bananal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados