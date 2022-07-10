Adolescente relata ter sido drogada em festa e estuprada em Cariacica

PA de Alto Lage, em Cariacica, onde a adolescente foi atendida Crédito: Prefeitura de Cariacica

Uma adolescente, de 15 anos, afirmou à Polícia Militar ter sido abusada sexualmente por um homem após ingerir bebida alcoólica oferecida por ele e outro rapaz. O caso foi registrado pela corporação na noite deste sábado (9), em Cariacica , na Grande Vitória. O nome da vítima não será divulgado para preservar a identidade dela.

Uma guarnição foi acionada para apurar o fato, após ser chamada até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde constava a entrada de uma adolescente com suspeita de estupro.

A mãe da vítima estava no local acompanhando a filha e relatou aos policiais que a jovem participou de um baile funk e, ao chegar em casa, relatou ter sido abusada sexualmente por dois homens. Os militares, então, fizeram contato com a adolescente. Ela confirmou as informações e afirmou que o fato ocorreu após ingerir bebida alcoólica oferecida por dois rapazes.

A jovem relatou que, após a ingestão, sentiu-se sob efeito de entorpecentes. Ainda em conversa com os militares, alegou ter ido, sem consentimento, para a casa dos dois rapazes, onde afirma ter sido abusada por um deles.

Quando acordou, a adolescente fugiu e buscou ajuda de uma amiga para sair do bairro. A vítima informou à polícia que os dois rapazes têm envolvimento com o tráfico de drogas. Após os primeiros atendimentos no PA de Alto Lage, a jovem foi encaminhada a um hospital.

MÃE TINHA MANDADO E FOI PRESA

Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que a mãe da adolescente possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá. A Polícia Civil informou que a mulher acabou sendo encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. Já a adolescente foi deixada sob os cuidados da tia.

POLÍCIA CIVIL VAI APURAR

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM) pela Polícia Militar sem detidos. "O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para melhor apuração dos fatos", destacou a corporação.