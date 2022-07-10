Seminário vai discutir feminicídio em Vila Velha

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – COMDDIM, com apoio da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizará na terça-feira (12) o seminário “Precisamos falar sobre Feminicídio”.
O seminário será realizado no auditório do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, no Centro, das 9 às 17 horas. O evento é voltado para profissionais da assistência social, saúde, educação, segurança pública, conselheiros tutelares e público em geral.
Durante a programação, estão previstas as seguintes palestras:
- "O feminicídio e a violência de Gênero: Que corpos são esses?", com a advogada criminalista, especialista em direito processual penal, Fayda Belo;
- "Órfãos do Feminicídio: a camada invisível das vítimas do feminicídio", com a palestrante Maria do Socorro Lira Marques, psicóloga.
As vagas são limitadas. Preencha o formulário para se inscrever.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha