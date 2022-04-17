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Leonel Ximenes

Projeto prevê salário-mínimo para menores órfãos de feminicídio no ES

Se aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador, auxílio será concedido até os 24 anos completos do beneficiado

Públicado em 

17 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Vigília pelo fim do feminicídio e da violência contra as mulheres, na Praça Costa Pereira Crédito: Fernando Madeira
deputado estadual Rafael Favatto (Patriota) apresentou um projeto de lei que cria no ES um auxílio financeiro a crianças e adolescentes que perderam mães ou responsáveis vítimas de crimes de feminicídio, quando a mulher é morta pela condição de gênero. O valor mensal do benefício será equivalente a um salário-mínimo.
Para receber o auxílio, segundo o projeto de lei, é necessário que a família acolhedora ou a pessoa com a guarda oficializada da criança ou do adolescente tenha inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), resida no Espírito Santo por, pelo menos, seis meses e não receba pensão pós-morte. Segundo o parlamentar, o auxílio será concedido até os 24 anos completos do beneficiado.

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“O feminicídio não acaba com a vida apenas da mulher, ela atinge os filhos, os pais, uma família inteira. Crianças que perdem mães assassinadas, muitas vezes mortas pelos seus pais, ficam órfãos e cabe a um responsável da família assumir a guarda, que na maioria dos casos, não tem condições de arcar com essa despesa”, explica o parlamentar.
O auxílio, de acordo com Favatto, vai ajudar no custeio diário dessa criança que precisará de ajuda médica, psicológica e educacional. “Os órfãos do feminicídio precisam da nossa ajuda”, afirma Favatto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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