Novo contrato

Reajuste da tarifa de energia será definido após consulta pública no ES

Aneel vai colocar em consulta a proposta da primeira revisão tarifária da EDP após renovação do contrato de concessão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, nesta terça-feira (13), abrir uma consulta pública para discutir a Revisão Tarifária Periódica (RTP) da EDP no Espírito Santo. Será a primeira mudança no valor da tarifa após a aprovação da renovação do contrato de concessão, que ainda precisa passar por decisão do Ministério das Minas e Energia (MME) e também pela assinatura entre governo do Estado e empresa.>