EDP flagra gato em “casa de poucas luzes” em Vila Velha

Mesmo utilizando poucas luzes, uma boate de entretenimento adulto em Itaparica, Vila Velha
, foi flagrada por agentes da Polícia Civil
e técnicos da EDP furtando energia. As autoridades identificaram uma ligação direta na rede elétrica, impedindo o registro correto do consumo de energia, caracterizando o crime.
A fiscalização flagrou o furto na quinta-feira (6) à tarde, mas, segundo apurou a coluna, os proprietários do estabelecimento não foram encontrados e por isso ninguém foi conduzido à delegacia.
Mesmo assim, técnicos da EDP
desfizeram a manipulação do medidor e cortaram o fornecimento de energia ao imóvel. A concessionária de energia do Espírito Santo alega que, por força da lei, não pode divulgar o nome do estabelecimento infrator.
A ação contou com a participação de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, junto com um perito do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica.
Os responsáveis pelo gato agora vão responder pelo crime de furto de energia. Além disso, o estabelecimento irá arcar com a cobrança de toda a energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo da operação.
Agora, o último a sair da boate precisa pagar a luz.