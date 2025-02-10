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Leonel Ximenes

EDP flagra gato em “casa de poucas luzes” em Vila Velha

Técnicos da concessionária de energia elétrica do Espírito Santo desfizeram a manipulação do medidor e cortaram o fornecimento de energia ao imóvel

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 16:40

Públicado em 

10 fev 2025 às 16:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Técnico da EDP desfaz a manipulação do medidor de energia elétrica da boate
Técnico da EDP desfaz a manipulação do medidor de energia elétrica da boate Crédito: EDP/Divulgação
Mesmo utilizando poucas luzes, uma boate de entretenimento adulto em Itaparica, Vila Velha, foi flagrada por agentes da Polícia Civil e técnicos da EDP furtando energia. As autoridades identificaram uma ligação direta na rede elétrica, impedindo o registro correto do consumo de energia, caracterizando o crime.
A fiscalização flagrou o furto na quinta-feira (6) à tarde, mas, segundo apurou a coluna, os proprietários do estabelecimento não foram encontrados e por isso ninguém foi conduzido à delegacia.
Mesmo assim, técnicos da EDP desfizeram a manipulação do medidor e cortaram o fornecimento de energia ao imóvel. A concessionária de energia do Espírito Santo alega que, por força da lei, não pode divulgar o nome do estabelecimento infrator.

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A ação contou com a participação de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, junto com um perito do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica.
Os responsáveis pelo gato agora vão responder pelo crime de furto de energia. Além disso, o estabelecimento irá arcar com a cobrança de toda a energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo da operação.
Agora, o último a sair da boate precisa pagar a luz.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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