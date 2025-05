Sem nota fiscal

Operação barra entrada de R$ 2,5 milhões em mercadorias ilegais no ES

O material interceptado havia saído de São Paulo; carga incluía produtos como cigarros, celulares, eletrônicos, bebidas alcoólicas e vestuário

A atuação da polícia ocorreu na manhã deste sábado (24), no âmbito da Operação Foco Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. A mercadoria sem documentação fiscal foi apreendida no Posto de Controle Fiscal de Timbó, em Itaperuna, no Noroeste do Rio de Janeiro. >