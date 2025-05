Veja vídeo

Trabalhador morre após ser "engolido" por secador de café em São Mateus

Segundo o boletim de ocorrência, o homem caiu na máquina conhecida como elevador, que puxa e joga os grãos para o secador, e acabou não resistindo

Um homem morreu após cair no elevador de café em um secador na tarde desta sexta-feira (23) dentro de uma propriedade rural nas imediações do Complexo Prisional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A informação sobre o acidente foi confirmada às 15h56 por fontes do Corpo de Bombeiros que atuavam no resgate da vítima. Os militares detalharam que a morte ocorreu no sistema que transporta os grãos de café do ponto de armazenamento para o secador.>