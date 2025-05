Secagem de café e neblina dificultam visão de motoristas no ES

Em Águia Branca, no Noroeste, era difícil enxergar o que estava à frente. Em Rio Bananal, no Norte, a situação era semelhante. Na manhã, também houve registros em Linhares, Colatina e Marilândia. Entre maio e julho, ocorre o período da colheita do café. No processo de beneficiamento do produto, importante para a economia local, é feita a secagem. Quando se faz a queima da palha proveniente da descasca do grão, ocorre a geração de muita fumaça espessa. >