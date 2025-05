Iniciativas Inovadoras

Pelo terceiro ano consecutivo, Rede Gazeta é reconhecida no “Oscar da mídia” mundial

Projeto de live commerce testado pela TV Gazeta ficou em 3º lugar entre cases de inovação publicitária, enquanto o site HZ foi reconhecido por uso de IA

A gerente-executiva de Produto Digital, Elaine Silva, esteve no evento e celebrou a conquista do grupo, reforçando o papel da ousadia e da colaboração na trajetória de inovação da empresa. >

O bronze entre as “Iniciativas Inovadoras de Publicidade” foi conquistado pelo projeto “Chat de live commerce”, desenvolvido pelo Programa de Inovação Reinventa, em 2024 - uma iniciativa que reúne diferentes times da Rede Gazeta para elaborar iniciativas de inovação. O produto foi testado no programa Em Movimento, da TV Gazeta.>

Já o reconhecimento ao site HZ - que ficou em 4º lugar e, por isso, recebeu menção honrosa do INMA - partiu de uma iniciativa da repórter Aline Almeida que, com auxilio da IA, criou um avatar utilizado para vídeos de resenha cinematográfica.>

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, assinala o quanto as produções do grupo capixaba - tanto no campo do conteúdo, quanto nas soluções de publicidade - cada vez mais ganham relevância no campo da inovação.>