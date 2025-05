Cadê o piloto?

Moto aquática circula sozinha na Baía de Vitória e intriga moradores no Centro

Empresário flagrou a cena ao voltar para casa de bicicleta elétrica; homem saltou de um barco e conseguiu controlar o veículo antes que algo de pior acontecesse

Uma moto aquática desgovernada, circulando sozinha na Baía de Vitória , chamou a atenção de quem estava nas proximidades da curva do Saldanha, próximo ao Porto de Vitória, na tarde desta sexta-feira (23). O momento inusitado foi registrado em vídeo pelo empresário Nelson Bodart, de 60 anos, que passava de bicicleta elétrica pelo local. >

"Havia guias, pessoas no mar, no meio da baía. Uma lancha se aproximou — não sei se era da Capitania dos Portos — e, como mostra o vídeo, uma pessoa pulou na água. Resgatando o que estava no mar", relatou Bodart.>