Aos 95 anos, Seu Manoel colhe 8 sacas de café por dia em Vargem Alta

Manoel Mariano acorda cedo todo dia para cuidar da lavoura; ele conta o segredo de tanta disposição

Publicado em 24 de maio de 2025 às 15:27

Um morador da localidade de Paraíso, no interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, esbanja vitalidade e alegria. Aos 95 anos, Seu Manoel Mariano acorda cedo todo dia e vai com o filho para a lavoura colher café. Por dia, em média, ele colhe até oito sacas — cada uma pesa, em média, 56 kg. >

Seu Manoel tem como seu primeiro compromisso do dia fazer um cafezinho, bem cedo. Depois, antes mesmo de pegar a estrada para a roça, ele ainda cuida da casa e da plantação de feijão no quintal. “Umas 5h30 já estou em pé. Saio, passo uma vassoura na área, às vezes tiro um capim por ali, até dar a hora que vou 'pocar' para a roça”, contou.>

Manoel Mariano colhe café com sorriso no rosto Crédito: Carlos Barros

O idoso conta que começou a trabalhar com o pai quando ainda tinha 12 anos. Seu Manoel afirma que já fez de tudo um pouco, desde o plantio até preparar os animais para carregar e levar mantimentos para a cidade. >

Atualmente, com o embornal nas costas e peneira na mão, ele segue com um dos quatro filhos, o José Mariano, para a lavoura. As pessoas, segundo José, chegam a duvidar da idade do pai. “Perguntaram: mas é verdade que ele tem 95 anos? Isso é bobeira. Não, é a realidade. E é a realidade. Ele é de 28 de março de 1930”, revela o filho.>

Orgulhosa, a neta do Seu Manoel, Joyce Mariano, resolveu até criar até um perfil do avô nas redes sociais. >

Meu pai resolveu fazer um vídeo dele, agente resolveu postar e acabou viralizando mesmo. E a gente, decidiu fazer o Instagram para meu avô, o vídeo já bateu mais de 30 mil visualizações Joyce Mariano Neta de Seu Manoel

O segredo para tanta disposição, o idoso tenta explicar: está na alimentação e estar bem perto da família. “Nossa comida era carne de porco, feijão, farinha, uma carne seca no feijão, era assim, leite de manhã. Eu não paro, é para cá e para lá. Eu não tenho jeito de ficar parado. Depois tem esse amor de estar com os filhos, de me dar força e coragem para estar sempre batalhando com eles. Todo mundo mesmo. Então, o meu prazer é imenso, é imenso”, finalizou Seu Manoel.>

Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul>

