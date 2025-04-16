Morte no valão da Praia da Costa reforça urgência da urbanização no local

Resgate na Praia da Costa após carro cair em valão embaixo da Terceira Ponte Crédito: Leitor A Gazeta

A trágica morte, seguida de mais um acidente no dia seguinte, no qual outro homem acabou caindo na água quando saía de um caminhão de entregas e teve ferimentos no rosto, acabou enfatizando os problemas que cercam a região. O risco de acidentes é sem dúvidas o mais grave, sobretudo pela falta de barreiras entre a rua e o valão, mas quem mora, trabalha ou passa por ali sofre diariamente com o mau cheiro, os insetos, os ratos e outros animais. A insalubridade toma conta do ambiente.

Uma revitalização, como é a proposta do parque linear, é esperada há anos. Assim como uma solução para o esgoto que desemboca na Baía de Vitória. O parque terá 2,15 quilômetros de extensão. Estão previstos pista de skate, quadra poliesportiva fechada com alambrado, campo de futebol society, quadra de tênis, dois parquinhos infantis, pracão (área para cães), estacionamentos para 32 carros e 23 motos, bicicletário, espaços para barraquinhas de alimentação, artesanato e eventos, e áreas vivência com bancos e lixeiras.

Uma galeria dupla será construída para melhorar o escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa.

Espaços urbanizados dão dignidade aos cidadãos e transformam o entorno, inclusive no ponto de vista da segurança pública, ao promover a ocupação pela população no seu dia a dia. É essa a transformação que se espera quando as obras forem entregues. A previsão é outubro de 2026.