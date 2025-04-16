Morte no valão da Praia da Costa reforça urgência da urbanização no local

A morte de José Camilo da Silva nesta segunda-feira (14), após a queda de seu carro no Canal da Costa, em Vila Velha, deixou ainda mais evidente a urgência das obras de urbanização no local. Foi em janeiro passado que a ordem de serviço para a construção do parque linear, que vai cobrir o valão, foi assinada. Contudo, faltava a licença ambiental que, segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), recebeu o aval na última sexta-feira (11) e foi disponibilizada nesta terça (15).
A trágica morte, seguida de mais um acidente no dia seguinte, no qual outro homem acabou caindo na água quando saía de um caminhão de entregas e teve ferimentos no rosto, acabou enfatizando os problemas que cercam a região. O risco de acidentes é sem dúvidas o mais grave, sobretudo pela falta de barreiras entre a rua e o valão, mas quem mora, trabalha ou passa por ali sofre diariamente com o mau cheiro, os insetos, os ratos e outros animais. A insalubridade toma conta do ambiente.
Uma revitalização, como é a proposta do parque linear, é esperada há anos. Assim como uma solução para o esgoto que desemboca na Baía de Vitória. O parque terá 2,15 quilômetros de extensão. Estão previstos pista de skate, quadra poliesportiva fechada com alambrado, campo de futebol society, quadra de tênis, dois parquinhos infantis, pracão (área para cães), estacionamentos para 32 carros e 23 motos, bicicletário, espaços para barraquinhas de alimentação, artesanato e eventos, e áreas vivência com bancos e lixeiras.
Uma galeria dupla será construída para melhorar o escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa.
Espaços urbanizados dão dignidade aos cidadãos e transformam o entorno, inclusive no ponto de vista da segurança pública, ao promover a ocupação pela população no seu dia a dia. É essa a transformação que se espera quando as obras forem entregues. A previsão é outubro de 2026.
Os prazos precisam ser cumpridos, para que a população possa contar o quanto antes com mais segurança na região, em todos os sentidos. Os acidentes desta semana, lamentavelmente, mostram que não há tempo a perder.