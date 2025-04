Punição de juíza do ES: CNJ revisa pena, mas injustiça continua

Um empregado que mantém baixíssima produtividade, destrata outros funcionários, chega atrasado com frequência, coloca estagiários para cumprir suas funções e tem postura profissional antiética consegue permanecer no emprego por muito tempo? Pior ainda, ao ter seu mau comportamento investigado e comprovado, recebe como punição apenas o impedimento de entrar na lista de promoção por mérito durante um ano.



Ora, com esse "currículo", não ser promovido seria apenas uma consequência natural e óbvia de ser um funcionário com tantos problemas. Mas, no caso de uma juíza do Espírito Santo, essa foi punição recebida, em 2020, após condenação pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): uma censura que prevê somente essa impossibilidade de promoção depois de ter as acusações citadas no início deste texto confirmadas em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).