Cargos comissionados, cotas e tíquetes: controlar gastos públicos é obrigação

Sede da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A população deve se manter atenta quando há aumentos tão consideráveis nos gastos públicos. Afinal, é o seu bolso que mantém o funcionamento da máquina pública, que deve ser regida pela eficiência para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos.

Há justificativa para tantos cargos comissionados? Essa deve ser sempre a primeira resposta a ser dada. Já faz muito tempo que se pede mais transparência, principalmente porque historicamente há indicações meramente partidárias ou políticas para essas vagas. O que faz falta, e isso pode ser sentido na pele por quem depende dos serviços públicos, é mais qualidade e eficiência. O que não se resolve quando cargos comissionados não são preenchidos com critérios técnicos.

Outro aumento de gasto que teve destaque na semana foi relacionado à cota de gabinete da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , que teve um reajuste de 233%. Cada um dos 30 deputados estaduais passou a ter direito a R$ 20 mil para custear gastos com passagens aéreas e diárias, ajuda de custo e reembolso de despesas específicas, como "deslocamentos e aluguel de espaços para atendimento da população". Uma medida que pode custar R$ 7,2 milhões aos cofres públicos.