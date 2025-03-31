Tumulto em Câmara adia votação de tíquete-alimentação para vereadores no ES

Moradores de Ecoporanga acompanharam a sessão e usaram nariz de palhaço para protestar contra projeto Crédito: Adeildo Pereira/ Foto Leitor

A discussão de um projeto de lei que concede tíquete-alimentação de R$ 1,2 mil aos vereadores de Ecoporanga , no Noroeste do Estado, gerou protestos e tumulto na sede do Câmara, na noite desta segunda-feira (31).

Durante a leitura da matéria no plenário, moradores que lotaram as áreas interna e externa da Câmara protestaram de forma mais veemente, obrigando o presidente da Casa de Leis, vereador Eduardo Muquy (PSB), a suspender a sessão. A Polícia Militar precisou intervir para que os trabalhos pudessem ser retomados. O projeto terminou não sendo votado, mas apenas encaminhado para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A previsão é que volte à pauta na próxima quarta-feira (2).

O tumulto iniciado no interior da Câmara se estendeu para o lado de fora do plenário. Chamando o projeto de "vergonha", a população seguiu se manifestando, obrigando mais uma intervenção policial, conforme relato de pessoas que participaram da sessão. O ato contra o projeto do Legislativo foi convocado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município e endossado por parte da população da cidade.

A proposta está sendo questionada tanto pelo sindicato quanto pela população porque, além de reajustar o valor do tíquete pago aos servidores da Câmara atualmente (R$ 485,00), ainda inclui os próprios parlamentares no benefício.

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"É uma vergonha que os vereadores de Ecoporanga tenham elaborado e pautado um projeto como esse. Os servidores da prefeitura têm um tíquete R$ 300,00. A nossa cidade não vive uma situação econômica boa. É vergonhoso", afirma o presidente do Sindicato dos Servidores de Ecoporanga, Gumercindo Cândido de Oliveira.

Vale destacar que o Legislativo, nesse caso, tem prerrogativa para deliberar sobre reajustes e benefícios a seus servidores, por meio de projetos de iniciativa própria.