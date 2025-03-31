Câmara de Vitória aprova a criação de mais 30 cargos

Projeto foi aprovado por 19 dos 21 vereadores presentes à sessão na Câmara de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Câmara de Vereadores de Vitória aprovou, na sessão plenária desta segunda-feira (31), um Projeto de Resolução (PR) que cria mais 30 cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa do Legislativo. Antes de ser levada ao plenário, a matéria recebeu pedido de urgência urgentíssima durante fase de leitura do expediente do dia. No texto da proposta, a criação de cargos é justificada em função do aumento do número de vereadores na Casa de Leis, que saltou de 15 para 21 na atual legislatura.

Conforme o boletim de votação disponibilizado na Casa de Leis, o placar foi de 19 a zero pela aprovação da matéria, com 21 parlamentares presentes à sessão. O presidente da Câmara não vota, neste caso. O impacto financeiro da medida não é informado no projeto, aprovado no mesmo dia em que sua tramitação foi iniciada.

A matéria chancelada pelos vereadores de Vitória nesta segunda-feira (31) altera a Resolução 2.071, de 2023, criando, na estrutura interna da Câmara, a Diretoria de Relações Institucionais, a Secretaria de Gestão Interna, além de mudar padrão de cargos existentes.

O projeto, por exemplo, atualiza a tabela de cargos de nível de direção e gerência. A redação dada pela resolução de 2023 diz que a Câmara conta com 14 cargos com essa especificação. Com a matéria aprovada pelos parlamentares, o número passar a ser de 17 vagas para funções que vão de diretor-geral a diretor de fiscalização.

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A tabela de cargos cujos níveis são execução e apoio registra maior impacto com o projeto aprovado pela Câmara de Vitória. O número de vagas com essa especificação saem de 81 para 108, totalizando 27 cargos a mais em comparação com a resolução vigente. As funções, neste caso, vão de assessor júnior a assessor pleno e são divididas da seguinte forma: 14 no padrão PC-AL1, 7 no padrão PC-AL2 e 6 no padrão PCT.

Aumento no número de vereadores em Vitória, diz justificativa

A justificativa do projeto que cria mais cargos na Câmara de Vereadores de Vitória é assinada pelo presidente da Casa de Leis, Anderson Goggi. No texto do documento, ele cita, entre outras razões para criar mais cargos, o aumento no número de parlamentares no Legislativo da Capital.

A partir desta Legislatura, a Câmara de Vitória passou a ter 21 vereadores, uma vez em que 2023 foi aprovada Proposta de Emenda à Lei Orgânica que criou mais seis vagas na Casa Leis. Até o fim do ano passado, o Legislativo da Capital contava com 15 parlamentares.

"Com essa adequação, busca-se assegurar um suporte técnico-administrativo compatível com a nova realidade da Câmara, garantindo maior eficiência operacional e alinhamento com os princípios da gestão pública moderna, tais como otimização de recursos, melhoria contínua e prestação de serviços com qualidade e celeridade", diz o texto da justificativa.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (30), o presidente da Câmara, Anderson Goggi (PP), ressaltou que, embora a proposta tenha sido aprovada mediante urgência urgentíssima, não há previsão de que todos os cargos sejam ocupados ainda este ano. Segundo o vereador, a expectativa é que apenas 13 vagas sejam, de fato, preenchidas.