Assembleia do ES mais que triplica cota de gabinete dos deputados

A Ales, reconhecida como a Assembleia Legislativa mais transparente do Brasil e o Poder mais transparente do Estado, reorganizou e realizou o reajuste da cota parlamentar de forma pública e dentro das normas legais, após aprovação dos parlamentares durante reunião do Colégio de Líderes.



1. Por que o reajuste foi necessário?

A mudança não é apenas um aumento, mas uma reorganização da gestão dos recursos, transferindo autonomia para os gabinetes. Antes, a Assembleia centralizava despesas que agora podem ser geridas diretamente pelos parlamentares. A atualização também considera fatores como inflação e elevação dos custos operacionais. Ainda assim, a Ales segue entre as cinco assembleias estaduais com menor cota parlamentar do país e uma das menores com participação no orçamento do Estado.



2. Como o reajuste garante responsabilidade fiscal?

A cota não é verba livre. Todos os gastos são reembolsáveis, documentados e analisados. Valores não utilizados retornam ao caixa da Ales sem acúmulo ou direito adquirido. Todas as despesas são analisadas tecnicamente pela administração e, posteriormente, publicadas no Portal da Transparência.



3. Qual o impacto prático da mudança?

Os gabinetes agora têm mais autonomia, permitindo um trabalho mais ágil e próximo da população.



4. O que mais é preciso saber?

O reajuste foi aprovado pelo Colégio de Líderes após análise de viabilidade. A cota não é salário, mas um recurso exclusivo para despesas do mandato, como deslocamentos e aluguel de espaços para atendimento à população. Mesmo com a atualização, a Ales mantém um dos menores orçamentos proporcionais do país, sem impacto significativo nas contas do Estado.