Ferrovia no Sul do ES: já passou da hora de fazer acontecer

O ramal terá pouco mais de 80 quilômetros. "Temos exemplos, no Brasil, de execução de 100 quilômetros de ferrovia por ano", informou Leonardo Cezar Ribeiro, secretário Nacional de Transporte Ferroviária. Ou seja, uma obra mais rápida é possível. As questões burocráticas, em se tratando de Brasil, costumam ser o maior entrave. É nesse ponto que se registram os maiores atrasos nesses grandes projetos logísticos, por isso a preocupação com o licenciamento e as desapropriações.