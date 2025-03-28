Ataques a ônibus e viaturas no ES: bandidos não mandam nas ruas

Estado do ônibus após ser incendiado na Ponte de Camburi Crédito: Daniel Marçal

O que se passou na noite desta quarta-feira (26) na Grande Vitória, com dois ônibus queimados por bandidos e viaturas apedrejadas e alvejadas , foi a repetição de uma estratégia de retaliação covarde por parte de criminosos após a morte de comparsas que enfrentaram as forças policiais. Como se tivessem algum tipo de razão ao destruir o patrimônio e impor o terror aos passageiros.

Na ação desta quarta-feira, os criminosos ordenaram a saída das pessoas do ônibus enquanto jogavam a gasolina no veículo. Inevitável que os cerca de 20 passageiros tenham entrado em pânico. Por mais violentas que essas ações sempre tenham sido, os relatos anteriores eram de que os criminosos sempre esvaziavam o veículo antes de começar a jogar o combustível.

A população ainda assiste a essas cenas repetidas de terror urbano com incredulidade e indignação. Mas sobretudo com medo. O risco maior é que passem a ficar banalizadas na paisagem das cidades pela recorrência. Ataque a coletivos em qualquer lugar, em qualquer circunstância, é uma afronta à ordem pública, um sinal de descontrole que assusta o cidadão, que passa a se questionar se as forças do Estado ainda são capazes de garantir a sua segurança.

Menos de uma semana depois, em outras circunstâncias, mais dois ônibus são vandalizados. Como a população deve reagir a isso? Com medo de sair na rua para cumprir seus compromissos? As autoridades de segurança pública precisam dar respostas mais concretas sobre o que está sendo feito para proteger a população, sem necessariamente ferir suas estratégias. Ações de inteligência bem coordenadas são fundamentais para evitar ações como as desta quarta-feira.