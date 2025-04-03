Planos para as BRs 101 e 262 precisam trafegar sem novos desvios

Não é a primeira vez que há expectativa em torno da modernização das duas rodovias, fundamentais para o Espírito Santo sob qualquer perspectiva. Com essas rodovias duplicadas e seguras, fica garantido o fortalecimento logístico que vai gerar riquezas para o Estado e para a população. O comércio exterior, o setor atacadista e o turismo se beneficiam. E a segurança viária traz também qualidade de vida para quem precisa se deslocar internamente.

Cada uma das rodovias está em um estágio diferente, mas em comum elas carregam as expectativas de um estado que avançou tanto nas últimas décadas, mas não testemunhou essa evolução condizente nas suas principais vias federais. No caso da BR 101, o cumprimento do novo contrato será fundamental para o êxito da concessão. A fiscalização não pode fazer vista grossa. E a BR 262 precisa dar início à própria jornada, sob a batuta do governo federal. As oportunidades não podem continuar a ser desperdiçadas.