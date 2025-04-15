As obras de construção do parque linear no Canal da Costa, em Vila Velha, devem começar nesta quarta-feira (16), após o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ter emitido, nesta terça-feira (15), as licenças ambientais que autorizam o início das intervenções no local. O prazo para conclusão é de 18 meses, isto é, outubro de 2026.
A informação sobre o início da revitalização foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Obras do município. Conforme a pasta, o maquinário dará início aos trabalhos logo nas primeiras horas desta quarta.
Sobre as licenças que destravaram as obras do parque linear, o diretor do Iema, Mário Louzada, disse que os documentos teriam ficado prontos na sexta-feira (11), mas foram disponibilizados para a empresa responsável pela obra, Comer Construtora e Incorporadora, nesta terça.
Por nota, o Iema informou que as licenças, tanto a prévia quanto a de instalação, foram emitidas dentro dos prazos legais.
Iema emite licenças e obra no Canal da Costa começa nesta quarta (16)
A revitalização voltou ao debate após dois acidentes registrados no local em um intervalo de dois dias — um deles causando a morte de um motorista. Na segunda-feira (14), o veículo que José Camilo da Silva dirigia caiu no valão, embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa. Pessoas em situação de rua que estavam nas redondezas tentaram resgatá-lo, mas o aposentado acabou morrendo. Já no segundo acidente, nesta terça, um homem ficou ferido ao cair no canal. Ele desceu de um caminhão de entregas de um supermercado e se desequilibrou ao pisar em uma parte de concreto que estava quebrada.
Demandado após os acidentes, o Iema disse que "cercas, muros, barreiras e qualquer forma de contenção e sinalização para proteger o canal independem de licença ambiental do órgão".
A Prefeitura de Vila Velha havia encaminhado as solicitações de licença ao Iema em novembro do ano passado. No entanto, uma análise do órgão identificou que a documentação encaminhada pelo Executivo municipal estava incompleta. Na ocasião, foi pedido reenvio dos documentos, para nova avaliação. A construção do parque teve ordem de serviço assinada em 7 de janeiro deste ano.
Como o parque vai funcionar
O projeto prevê a construção de uma galeria dupla e de um parque linear ao longo de 2,15 quilômetros do Canal da Costa, com investimento de R$ 21,99 milhões do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). A construção será executada pela prefeitura.
A galeria será composta por duas células, cada uma medindo 4,1 metros de comprimento por 3,0 metros de largura, em estrutura de concreto e aço, com extensão total de 2,5 quilômetros. A expectativa é que essa intervenção melhore o escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa, localizada embaixo da Terceira Ponte, na cidade canela-verde, contribuindo para diminuir alagamentos na cidade.
Sobre a galeria, será construído um parque linear da mesma extensão com pista de skate, quadra poliesportiva com fechamento em alambrado, campo de futebol society, quadra de tênis, dois parquinhos infantis, pracão (área para cães), estacionamentos para 32 carros e 23 motos, vagas em bicicletários, espaço para barraquinhas de alimentação e artesanato, espaço para realização de eventos e áreas de estar compostas de bancos e lixeiras.