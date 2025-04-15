Parque Linear será construído sobre o Canal da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução

As obras de construção do parque linear no Canal da Costa, em Vila Velha, devem começar nesta quarta-feira (16), após o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ter emitido, nesta terça-feira (15), as licenças ambientais que autorizam o início das intervenções no local. O prazo para conclusão é de 18 meses, isto é, outubro de 2026.

A informação sobre o início da revitalização foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Obras do município. Conforme a pasta, o maquinário dará início aos trabalhos logo nas primeiras horas desta quarta.

Sobre as licenças que destravaram as obras do parque linear, o diretor do Iema, Mário Louzada, disse que os documentos teriam ficado prontos na sexta-feira (11), mas foram disponibilizados para a empresa responsável pela obra, Comer Construtora e Incorporadora, nesta terça.

Por nota, o Iema informou que as licenças, tanto a prévia quanto a de instalação, foram emitidas dentro dos prazos legais.

Your browser does not support the audio element. Iema emite licenças e obra no Canal da Costa começa nesta quarta (16)

Demandado após os acidentes, o Iema disse que "cercas, muros, barreiras e qualquer forma de contenção e sinalização para proteger o canal independem de licença ambiental do órgão".

A Prefeitura de Vila Velha havia encaminhado as solicitações de licença ao Iema em novembro do ano passado. No entanto, uma análise do órgão identificou que a documentação encaminhada pelo Executivo municipal estava incompleta. Na ocasião, foi pedido reenvio dos documentos, para nova avaliação. A construção do parque teve ordem de serviço assinada em 7 de janeiro deste ano.

Como o parque vai funcionar

O projeto prevê a construção de uma galeria dupla e de um parque linear ao longo de 2,15 quilômetros do Canal da Costa, com investimento de R$ 21,99 milhões do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). A construção será executada pela prefeitura.

A galeria será composta por duas células, cada uma medindo 4,1 metros de comprimento por 3,0 metros de largura, em estrutura de concreto e aço, com extensão total de 2,5 quilômetros. A expectativa é que essa intervenção melhore o escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa, localizada embaixo da Terceira Ponte, na cidade canela-verde, contribuindo para diminuir alagamentos na cidade.