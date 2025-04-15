Um dia após acidente fatal, outro homem cai em valão de Vila Velha

Um dia após o acidente fatal no valão da Praia da Costa, em Vila Velha, outro homem caiu no local. Na manhã desta terça-feira (15), a vítima saiu do caminhão de entregas de um supermercado e acabou despencando na água. Com ferimentos no rosto, ele contou ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, que tinha acabado de estacionar para deixar uma mercadoria, quando saiu do veículo e pisou em uma parte de concreto — mas estava quebrada e se desequilibrou.
Além dos riscos, quem trabalha ou mora nas proximidades reclama do mau cheiro, de bichos e da falta de estrutura do canal. "Está sendo um caos. Ontem caiu um, hoje caiu mais um e a gente não sabe se agora a tarde vai cair outro. Um negócio sério que precisa ser resolvido", disse um empresário.
Em março, A Gazeta publicou que existe uma previsão de obra no local: a construção de um parque linear sobre o Canal da Costa, mas ainda não havia licença ambiental e a obra seguia sem previsão de começar. Em entrevista nesta terça-feira (15), a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, disse que o município ainda depende de autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). “O município está 'ok', a gente já fez os estudos que era nossa obrigação, já estamos com a empresa mobilizada, pronta para iniciar, mas o Iema ainda está na fase de liberação dessa licença. A gente acredita que nessa semana seja liberada”, informou.
O Iema informou que para construção de cercas, muros, barreiras e qualquer forma de contenção e sinalização para proteger o canal independem de licença ambiental. Mas sobre as autorizações necessárias para a construção do parque — tanto a prévia quanto a de instalação, explicou que estão dentro dos prazos legais.