Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo

Um dia após acidente fatal, outro homem cai em valão de Vila Velha

Desta vez, a vítima sobreviveu ao acidente; moradores e quem trabalha na região reclamam da insegurança e do mau cheiro

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 13:19

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 abr 2025 às 13:19
Um dia após o acidente fatal no valão da Praia da Costa, em Vila Velha, outro homem caiu no local. Na manhã desta terça-feira (15), a vítima saiu do caminhão de entregas de um supermercado e acabou despencando na água. Com ferimentos no rosto, ele contou ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, que tinha acabado de estacionar para deixar uma mercadoria, quando saiu do veículo e pisou em uma parte de concreto — mas estava quebrada e se desequilibrou. 
Além dos riscos, quem trabalha ou mora nas proximidades reclama do mau cheiro, de bichos e da falta de estrutura do canal. "Está sendo um caos. Ontem caiu um, hoje caiu mais um e a gente não sabe se agora a tarde vai cair outro. Um negócio sério que precisa ser resolvido", disse um empresário. 
Em março, A Gazeta publicou que existe uma previsão de obra no local: a construção de um parque linear sobre o Canal da Costa, mas ainda não havia licença ambiental e a obra seguia sem previsão de começar. Em entrevista nesta terça-feira (15), a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, disse que o município ainda depende de autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). “O município está 'ok', a gente já fez os estudos que era nossa obrigação, já estamos com a empresa mobilizada, pronta para iniciar, mas o Iema ainda está na fase de liberação dessa licença. A gente acredita que nessa semana seja liberada”, informou.
O Iema informou que para construção de cercas, muros, barreiras e qualquer forma de contenção e sinalização para proteger o canal independem de licença ambiental. Mas sobre as autorizações necessárias para a construção do parque —  tanto a prévia quanto a de instalação, explicou que estão dentro dos prazos legais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados