Morre motorista que caiu em valão embaixo da Terceira Ponte

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta , esteve no local e contou que o carro ficou completamente submerso, com as rodas para cima. Diversos homens — a maioria de moradores em situação de rua — pularam na água para tentar salvar o homem.

A família do motorista ficou sabendo do acidente pelas redes sociais, já que os vídeos do resgate se espalharam rapidamente. Um familiar conversou com a TV Gazeta e contou que o motorista era idoso e morava sozinho na região de Vale Encantado, também em Vila Velha. Ele costumava fazer tratamentos odontológicos e de saúde na região do acidente, embora o familiar não soubesse confirmar quais eram os compromissos dele pela manhã.