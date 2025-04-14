Um carro caiu em um valão na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (14). Imagens surpreendentes mostram populares e equipes do Samu/192 tentando resgatar o motorista, que chegou a receber socorro médico, mas acabou morrendo . O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e contou que o carro ficou completamente submerso, com as rodas para cima. Diversos homens — a maioria de moradores em situação de rua — pularam na água para tentar retirar o motorista. A vítima foi identificada como José Camilo da Silva.

“Nós pegamos a escavadeira, botamos uma corda e levantamos o carro. Ele [o motorista] estava desacordado. O Samu disse que estava em estado grave”, relatou Carlo, operador da máquina usada para tentar retirar o veículo do valão.

Uma mulher que trabalha próximo ao local do acidente contou que o motorista estava em um prédio ali perto para atendimento médico. Após sair da garagem do imóvel, acabou caindo no valão. Testemunhas narraram que as portas do carro estavam travadas, o que dificultou o resgate.

Your browser does not support the audio element. Carro cai em valão embaixo da Terceira Ponte em Vila Velha

A família de José Camilo ficou sabendo do acidente pelas redes sociais, já que os vídeos do resgate se espalharam rapidamente. Um familiar conversou com a TV Gazeta e contou que o motorista era idoso e morava sozinho na região de Vale Encantado, também em Vila Velha. Ele costumava fazer tratamentos odontológicos e de saúde na região do acidente, embora o familiar não soubesse confirmar quais eram os compromissos dele nesta manhã.