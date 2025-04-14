Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carro cai em valão embaixo da Terceira Ponte em Vila Velha

Imagens surpreendentes mostram populares e equipes do Samu/192 tentando resgatar o motorista

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 12:06

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 abr 2025 às 12:06
Um carro caiu em um valão na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (14). Imagens surpreendentes mostram populares e equipes do Samu/192 tentando resgatar o motorista, que chegou a receber socorro médico, mas acabou morrendo.  O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e contou que o carro ficou completamente submerso, com as rodas para cima. Diversos homens — a maioria de moradores em situação de rua — pularam na água para tentar retirar o motorista. A vítima foi identificada como  José Camilo da Silva.
“Nós pegamos a escavadeira, botamos uma corda e levantamos o carro. Ele [o motorista] estava desacordado. O Samu disse que estava em estado grave”, relatou Carlo, operador da máquina usada para tentar retirar o veículo do valão.
Uma mulher que trabalha próximo ao local do acidente contou que o motorista estava em um prédio ali perto para atendimento médico. Após sair da garagem do imóvel, acabou caindo no valão. Testemunhas narraram que as portas do carro estavam travadas, o que dificultou o resgate.
Carro cai em valão embaixo da Terceira Ponte em Vila Velha
A família de José Camilo ficou sabendo do acidente pelas redes sociais, já que os vídeos do resgate se espalharam rapidamente. Um familiar conversou com a TV Gazeta e contou que o motorista era idoso e morava sozinho na região de Vale Encantado, também em Vila Velha. Ele costumava fazer tratamentos odontológicos e de saúde na região do acidente, embora o familiar não soubesse confirmar quais eram os compromissos dele nesta manhã. 
Resgate na Praia da Costa após carro cair em valão embaixo da Terceira Ponte
Resgate na Praia da Costa após carro cair em valão embaixo da Terceira Ponte Crédito: Leitor A Gazeta

Veja Também

Morre motorista que caiu em valão

Homens que entraram em valão serão avaliados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados