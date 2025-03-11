Sem licença, obra de parque no Canal da Costa não tem data para começar

Parque Linear será construído sobre o Canal da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Prefeitura de Vila Velha enviou um pedido de licença-prévia para o Iema em 14 de novembro e apresentou uma revisão do projeto no dia 6 de janeiro. O instituto começou a analisar a documentação recebida e identificou que estava incompleta. Diante disso, solicitou ao Executivo municipal a complementação e aguarda o envio para continuar a análise.

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre a falta de documentos para iniciar as obras, a prefeitura informou, por nota, que as licenças estão previstas dentro do prazo de mobilização da empresa que vai realizar a obra e que o prazo de execução dos trabalhos, de 540 dias, não vai sofrer interferência.

Parque Linear construído sobre o Canal da Costa, em Vila Velha

Como o parque vai funcionar

O projeto prevê a construção de uma galeria dupla e de um parque linear ao longo de 2,15 quilômetros do Canal da Costa, com investimento de R$ 21,99 milhões do Fundo Cidades-Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). A construção será executada pela prefeitura.

A galeria será composta por duas células, cada uma medindo 4,1 metros de comprimento por 3,0 metros de largura, em estrutura de concreto e aço, com extensão total de 2,5 quilômetros. A expectativa é que essa intervenção melhore o escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa, localizada embaixo da Terceira Ponte, na cidade canela-verde, contribuindo para diminuir alagamentos na cidade.

Sobre a galeria, será construído um parque linear da mesma extensão com pista de skate, quadra poliesportiva com fechamento em alambrado, campo de futebol society, quadra de tênis, dois parquinhos infantis, pracão (área para cães), estacionamentos para 32 carros e 23 motos, vagas em bicicletários, espaço para barraquinhas de alimentação e artesanato, espaço para realização de eventos e áreas de estar compostas de bancos e lixeiras.