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Centro de Vitória

Edifício Fábio Ruschi será totalmente desocupado para reforma

Projetos arquitetônicos de revitalização do prédio, onde funcionam secretarias do governo do Espírito Santo, foram contratados;  expectativa é que escolha de empresa responsável pelas obras ocorra no segundo semestre de 2025

Publicado em 07 de Março de 2025 às 13:28

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 mar 2025 às 13:28
Edificío Fábio Ruschi
Edificío Fábio Ruschi será totalmente desocupado em 2025 para reforma Crédito: Ricardo Medeiros
O Edifício Fábio Ruschi, que reúne diversas secretarias do governo do Espírito Santo no Centro de Vitória, será totalmente desocupado até o fim de 2025 para uma reforma completa na estrutura do prédio. O objetivo principal da revitalização é tornar o ambiente mais seguro e confortável, atendendo às necessidades de quem utiliza o espaço diariamente.
As intervenções previstas envolvem desde a melhoria das condições estruturais até a atualização das instalações elétricas e hidráulicas, necessárias para garantir a segurança da edificação, construída em 1957.
As secretarias que ocupam o edifício serão transferidas para outros endereços, garantindo, assim, que as obras sejam realizadas sem interrupção das atividades administrativas e dos serviços oferecidos à população.

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Inicialmente, foram contratados os projetos arquitetônicos e complementares, que incluem hidrossanitário (conjunto de cálculos e dimensionamentos de redes de água e esgoto), sonorização, alarme, Circuito Fechado de Televisão - CFTV (sistema de videomonitoramento), urbanismo, paisagismo e sinalização.
Também já foi contratada a compatibilização dos projetos de nova subestação e rede elétrica de distribuição, de infraestrutura de cabeamento, de climatização e do Corpo de Bombeiros.
Assim que todos esses projetos forem concluídos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai contratar a empresa responsável pela execução das obras, o que está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano.
Após a reforma, o edifício voltará a receber as secretarias do governo do Estado, com exceção da Sejus, que vai ganhar uma nova sede no Centro da Capital.
Em 2019, o governo do Estado chegou a ser condenado a pagar R$ 50 mil por falta de estrutura no Edifício Fábio Ruschi. A decisão apontava que não havia condições adequadas de segurança e higiene para os trabalhadores. Entre os problemas citados, estavam o iminente risco de incêndio e falta de saídas de emergência.

Edificío Fábio Ruschi será totalmente desocupado em 2025 para reforma

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