Edifício Fábio Ruschi será totalmente desocupado para reforma

Edificío Fábio Ruschi será totalmente desocupado em 2025 para reforma Crédito: Ricardo Medeiros

O Edifício Fábio Ruschi, que reúne diversas secretarias do governo do Espírito Santo no Centro de Vitória , será totalmente desocupado até o fim de 2025 para uma reforma completa na estrutura do prédio. O objetivo principal da revitalização é tornar o ambiente mais seguro e confortável, atendendo às necessidades de quem utiliza o espaço diariamente.

As intervenções previstas envolvem desde a melhoria das condições estruturais até a atualização das instalações elétricas e hidráulicas, necessárias para garantir a segurança da edificação, construída em 1957.

As secretarias que ocupam o edifício serão transferidas para outros endereços, garantindo, assim, que as obras sejam realizadas sem interrupção das atividades administrativas e dos serviços oferecidos à população.

Inicialmente, foram contratados os projetos arquitetônicos e complementares, que incluem hidrossanitário (conjunto de cálculos e dimensionamentos de redes de água e esgoto), sonorização, alarme, Circuito Fechado de Televisão - CFTV (sistema de videomonitoramento), urbanismo, paisagismo e sinalização.

Também já foi contratada a compatibilização dos projetos de nova subestação e rede elétrica de distribuição, de infraestrutura de cabeamento, de climatização e do Corpo de Bombeiros.

Assim que todos esses projetos forem concluídos, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai contratar a empresa responsável pela execução das obras, o que está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano.