Prédio no Centro de Vitória será transformado em nova sede da Sejus até 2026

Edifício Caramuru, localizado na Cidade Alta, em Vitória, será transformado em nova sede da Sejus Crédito: Reprodução Google Maps

A licitação será aberta no dia 9 de abril e tem por objetivo contratar uma empresa especializada para fazer o projeto e executar o retrofit (técnica de modernização ou revitalização de estruturas ou equipamentos antigos) da edificação. O prazo limite para pedido de esclarecimento é 4 de abril.

O imóvel era utilizado pela Justiça Federal, que mudou para o bairro Monte Belo. A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) cedeu a estrutura mediante um contrato de cessão de uso, com duração estipulada de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para a Sejus.

A estrutura conta com dois prédios construídos de maneira independente que foram unidos. As edificações em conjunto somam a área de 5.259,67 m². Ambos os edifícios contam com onze pavimentos, distribuídos do subsolo ao oitavo pavimento, e totalizam aproximadamente 6.031,67 m².

Atualmente, a sede administrativa da Sejus está localizada no Edifício Fábio Ruschi. O espaço é administrado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).