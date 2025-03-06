Prédio no Centro de Vitória será transformado em nova sede da Sejus até 2026

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) vai abrir licitação para reformar o Edifício Caramuru, na Cidade Alta, no Centro de Vitória, que vai abrigar a nova sede da pasta, atualmente localizada no Edifício Fábio Ruschi, também na região central da Capital. O investimento é de R$ 19 milhões.
A licitação será aberta no dia 9 de abril e tem por objetivo contratar uma empresa especializada para fazer o projeto e executar o retrofit (técnica de modernização ou revitalização de estruturas ou equipamentos antigos) da edificação. O prazo limite para pedido de esclarecimento é 4 de abril.
O imóvel era utilizado pela Justiça Federal, que mudou para o bairro Monte Belo. A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) cedeu a estrutura mediante um contrato de cessão de uso, com duração estipulada de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para a Sejus.
A estrutura conta com dois prédios construídos de maneira independente que foram unidos. As edificações em conjunto somam a área de 5.259,67 m². Ambos os edifícios contam com onze pavimentos, distribuídos do subsolo ao oitavo pavimento, e totalizam aproximadamente 6.031,67 m².
Atualmente, a sede administrativa da Sejus está localizada no Edifício Fábio Ruschi. O espaço é administrado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).
Correção
07/03/2025 - 8:30
A versão anterior desta matéria afirmava, incorretamente, que a licitação seria aberta no dia de 4 de abril. A data correta é 9 de abril. O texto foi corrigido.