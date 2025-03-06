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Retrofit

Prédio no Centro de Vitória será transformado em nova sede da Sejus até 2026

Secretaria de Estado da Justiça vai abrir licitação em abril e investir R$ 19 milhões na revitalização do espaço

Publicado em 06 de Março de 2025 às 15:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mar 2025 às 15:20
Edifício Caramuru, localizado na Cidade Alta, em Vitória, será transformado em nova sede da Sejus
Edifício Caramuru, localizado na Cidade Alta, em Vitória, será transformado em nova sede da Sejus Crédito: Reprodução Google Maps
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) vai abrir licitação para reformar o Edifício Caramuru, na Cidade Alta, no Centro de Vitória, que vai abrigar a nova sede da pasta, atualmente localizada no Edifício Fábio Ruschi, também na região central da Capital. O investimento é de R$ 19 milhões.
A licitação será aberta no dia 9 de abril e tem por objetivo contratar uma empresa especializada para fazer o projeto e executar o retrofit (técnica de modernização ou revitalização de estruturas ou equipamentos antigos) da edificação. O prazo limite para pedido de esclarecimento é 4 de abril. 
O imóvel era utilizado pela Justiça Federal, que mudou para o bairro Monte Belo. A Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES) cedeu a estrutura mediante um contrato de cessão de uso, com duração estipulada de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para a Sejus.
A estrutura conta com dois prédios construídos de maneira independente que foram unidos. As edificações em conjunto somam a área de 5.259,67 m². Ambos os edifícios contam com onze pavimentos, distribuídos do subsolo ao oitavo pavimento, e totalizam aproximadamente 6.031,67 m².
Atualmente, a sede administrativa da Sejus está localizada no Edifício Fábio Ruschi. O espaço é administrado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

Correção

07/03/2025 - 8:30
A versão anterior desta matéria afirmava, incorretamente, que a licitação seria aberta no dia de 4 de abril. A data correta é 9 de abril. O texto foi corrigido.

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