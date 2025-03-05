Linhas da Itapemirim, ônibus e guichês podem ser leiloados em março; entenda

Leilão do Grupo Itapemirim pode começar em março de 2025 Crédito: Viação Itapemirim (Divulgação)

A EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim , protocolou um documento prevendo o início do leilão dos bens da empresa capixaba que faliu para o dia 24 de março de 2025. A data ainda depende de homologação judicial para que o processo de venda possa seguir oficialmente. Dessa forma, a realização do leilão definitivo ainda está condicionada à decisão da Justiça de São Paulo, onde o processo de falência tramita.

Caso a Justiça de São Paulo homologue o pedido da administradora judicial, será leiloada a Unidade de Proteção Individual - Operação (UPI-Operação) composta pelos seguintes ativos:

Marcas do Grupo Itapemirim pertinentes à operação de ônibus

Ônibus

Direito de exploração dos guichês

Direito de exploração das linhas

R$ 97.210.000,00 É O VALOR DE AVALIAÇÃO DO LOTE

O documento no qual A Gazeta teve acesso sugere que os bens sejam vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O edital será publicado no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br.

No primeiro leilão, serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação. Não havendo lance, será realizado o 2º leilão, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% do valor da avaliação. Se também não houver lance, ocorre o 3º leilão, onde serão aceitos os maiores lances ofertados.

1º leilão: 24/3/2025 às 15h00 até 8/4/2025 às 15h00

2º leilão: 8/4/2025 às 15h01 até 23/4/2025 às 15h00

3º leilão: 23/04/2025 às 15h01 até 8/5/2025 às 15h00

Arquivos & Anexos Edital de leilão do Grupo Itapemirim EXM Partners protocolou o pedido e aguarda homologação da Justiça Tamanho do arquivo: 105kb Baixar

De acordo com o documento, só poderão participar do leilão empresas qualificadas e que se declaram aptas para a operação de transporte rodoviário de passageiros perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela internet ou no dia do encerramento do leilão a partir das 14h horas no auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São Paulo (SP).