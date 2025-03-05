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Transporte interestadual

Linhas da Itapemirim, ônibus e guichês podem ser leiloados em março; entenda

EXM Partners protocolou documento prevendo que ocorram até três leilões entre este mês e maio de 2025, mas ainda precisa da validação da Justiça

Publicado em 05 de Março de 2025 às 10:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mar 2025 às 10:58
Viação Itapemirim leiloa imoveis e frota de ônibus para recuperação judicial.
Leilão do Grupo Itapemirim pode começar em março de 2025 Crédito: Viação Itapemirim (Divulgação)
A EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim, protocolou um documento prevendo o início do leilão dos bens da empresa capixaba que faliu para o dia 24 de março de 2025. A data ainda depende de homologação judicial para que o processo de venda possa seguir oficialmente. Dessa forma, a realização do leilão definitivo ainda está condicionada à decisão da Justiça de São Paulo, onde o processo de falência tramita.
O início do leilão põe fim ao processo de arrendamento das linhas da Itapemirim, que estão desde 2022 com a Suzantur. O contrato com a transportadora do ABC Paulista terminou no dia 25 de fevereiro. Houve uma decisão para prorrogar o processo por 180 dias, mas o desembargador Azuma Nishi derrubou a medida.
Caso a Justiça de São Paulo homologue o pedido da administradora judicial, será leiloada a Unidade de Proteção Individual - Operação (UPI-Operação) composta pelos seguintes ativos:
  • Marcas do Grupo Itapemirim pertinentes à operação de ônibus
  • Ônibus
  • Direito de exploração dos guichês
  • Direito de exploração das linhas

R$ 97.210.000,00

É O VALOR DE AVALIAÇÃO DO LOTE
O documento no qual A Gazeta teve acesso sugere que os bens sejam vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O edital será publicado no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br. 
No primeiro leilão, serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação. Não havendo lance, será realizado o 2º leilão, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% do valor da avaliação. Se também não houver lance, ocorre o 3º leilão, onde serão aceitos os maiores lances ofertados.
  • 1º leilão: 24/3/2025 às 15h00 até 8/4/2025 às 15h00
  • 2º leilão: 8/4/2025 às 15h01 até 23/4/2025 às 15h00
  • 3º leilão: 23/04/2025 às 15h01 até 8/5/2025 às 15h00

Arquivos & Anexos

Edital de leilão do Grupo Itapemirim

EXM Partners protocolou o pedido e aguarda homologação da Justiça
Tamanho do arquivo: 105kb
Baixar
De acordo com o documento, só poderão participar do leilão empresas qualificadas e que se declaram aptas para a operação de transporte rodoviário de passageiros perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela internet ou no dia do encerramento do leilão a partir das 14h horas no auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São Paulo (SP).

O que é arrendamento

O arrendamento ocorre quando o uso de um bem é cedido a outra parte. No caso da Viação Itapemirim, as linhas foram cedidas com o objetivo de arrecadar fundos para pagar os credores até que um leilão definitivo de toda a estrutura do grupo seja realizado.

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