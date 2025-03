Obra de nova reitoria do Ifes no Centro de Vitória terá início no 2° semestre

Mudança

Obra de nova reitoria do Ifes no Centro de Vitória terá início no 2º semestre

Instituto ocupa prédios alugados nos bairros Santa Lúcia e Jucutuquara e vai mudar para antiga sede da Justiça do Trabalho, no Parque Moscoso

Atual prédio da reitoria do Ifes, em Santa Lúcia. (Carlos Alberto Silva)

A reforma do Edifício Vitória Park, localizado no Parque Moscoso, em Vitória, para abrigar a reitoria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e o Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (Cefor) da instituição, deve começar no segundo semestre deste ano.

Conforme informou o Ifes à reportagem de A Gazeta, o projeto para a revitalização do espaço ainda está em fase de elaboração. A primeira etapa foi o levantamento das necessidades, e a empresa contratada está finalizando esse processo para apresentar uma proposta de reforma.

Atualmente, a parte administrativa do instituto está localizada em um prédio no bairro Santa Lúcia, às margens da Avenida Leitão da Silva, enquanto o Cefor está em Jucutuquara, ambos em espaços alugados.

O Ifes recebeu a posse do Edifício Vitória Park em 8 dezembro de 2023 da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES). A previsão inicial era de que as adequações e reformas acontecessem ao longo do ano passado e que a reitoria e os setores do Cefor estivessem prontos para atuar no novo local a partir de janeiro deste ano.

O Edifício Vitória Park está localizado na Avenida Cleto Nunes, nº 85, no bairro Parque Moscoso, em Vitória, conta com 12 andares e tem 9,8 mil metros de área construída, sendo dois andares destinados para estacionamento de veículos. O prédio abrigava órgãos da Justiça do Trabalho no Espírito Santo, que passaram a funcionar na Enseada do Suá.

