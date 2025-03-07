Restaurantes, lojas e eventos: Mercado Municipal de Cariacica abre segunda (10)

O novo ponto de encontro do município conta com 59 lojas, três restaurantes e locais para realização de eventos culturais, além de praça de alimentação e espaço de convivência. Ao todo, são 3.665 metros quadrados de área construída e três pavimentos. Em pleno funcionamento, a expectativa é que 400 postos de trabalho sejam criados, sendo 250 diretos e 150 indiretos.