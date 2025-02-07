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Em Itacibá

Com 55 lojas, Mercado Municipal de Cariacica será inaugurado em março

No local, situado na Rodovia Governador José Sette, vão funcionar variados empreendimentos, como restaurantes e lojas para venda  de produtos da roça, e também espaços para cuidados estéticos, como manicure e barbeiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 15:12

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 fev 2025 às 15:12
Espaço tem 3.665 metros quadrados de área construída na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá
Espaço tem 3.665 metros quadrados de área construída na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá Crédito: Claudio Postay / PMC
Apresentado ao público e aos comerciantes da cidade em outubro de 2024, o Mercado Municipal de Cariacica agora tem data para abrir as portas em Itacibá. O espaço, que conta com 55 boxes comerciais, será inaugurado no dia 10 de março, com restaurantes, lanchonetes, lojas de especiarias, produtos do agronegócio capixaba, artesanato e muito mais. Em pleno funcionamento, a expectativa é que 400 postos de trabalho sejam criados — 250 diretos, 150 indiretos. 
A data foi confirmada para A Gazeta pela Prefeitura de Cariacica e os detalhes sobre o funcionamento foram compartilhados pelo prefeito Euclério Sampaio (MBD), em conversa com a reportagem na tarde desta quinta-feira (6).
O Mercado Municipal, instalado na Rodovia Governador Jose Sette, nas proximidades do Terminal de Itacibá, tem três pavimentos, 3.665 metros quadrados de área construída, espaços de convivência e duas praças de alimentação. De portas abertas, a expectativa da administração é que o mercado seja responsável por “fomentar o potencial econômico da cidade e para resgatar a memória cultural dos moradores”.
“Vamos começar com 100% de funcionamento, com todos os boxes abertos. Desde a apresentação, tivemos uma alta procura da comunidade. Diante disso, tivemos um pequeno atraso na abertura para organização dos espaços, que foram procurados por mais de mil empreendedores”, disse Euclério.
Na apresentação do espaço, em outubro do ano passado, a expectativa para a inauguração era janeiro de 2025. Entretanto, o ajuste de alguns espaços, que foram integrados, motivou a extensão do prazo, segundo o prefeito.
“Com o mercado funcionando, vamos fomentar a cultura, a gastronomia e a arte de Cariacica. Será um verdadeiro ponto de encontro que vai alavancar aquela região”, destacou Euclério.

O que pode funcionar no Mercado Municipal de Cariacica?

Chaveiro; conserto de roupas; relojoaria e joalheria; serviços gráficos; estúdio de tatuagem; confeitaria; sorveteria; laticínios; embutidos; hortifrutti; variedades; instituição financeira; lanchonete; especiarias; produtos da roça; manicure; barbeiro; floricultura; casa lotérica e venda de artesanato.

Idalberto Moro, presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), sinalizou, em outubro passado, que a abertura do mercado projeta um momento de crescimento da economia em Cariacica.
“Um espaço como esse vem para garantir uma entrega [de serviços] à sociedade, com uma grande estrutura para variados comerciantes. Neste ano, no comércio capixaba, observamos um crescimento de 4,5% a 5% em todo o Estado e em Cariacica não é diferente, já que observamos uma economia pujante e agora uma nova demanda de empregos”, pontuou Idalberto na ocasião.

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