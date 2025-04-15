Três mil pesquisadores vão ter reajuste em bolsa de estudos no ES

As bolsas de formação científica oferecidas a pesquisadores de ensino médio e superior pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) vão ter um reajuste. Os valores, que variavam de R$ 400 a R$ 6.500 de acordo com a modalidade, passam a ficar fixados entre R$ 450, para iniciação científica júnior, e R$ 6.825, para pós-doutorado. O anúncio foi feito na segunda-feira (14) pelo governador Renato Casagrande, em evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, e vai beneficiar cerca de 3 mil bolsistas no Estado.
Com a mudança, a Fapes passa a oferecer a segunda maior bolsa de pesquisa do Brasil, ficando atrás apenas da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de São Paulo (Fapesp), de acordo com informações do governo do Estado.
"Estão sendo beneficiados alunos da educação básica, que participam de projetos de pesquisa da Fapes, alunos de graduação, alunos de pós-graduação no nível de mestrado e doutorado e pesquisadores, além dos pós-doutorandos."
Para 2025, o impacto previsto do reajuste nas bolsas de pesquisa é de R$ 7,2 milhões com recursos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), que é exclusivo para o apoio e incentivo da ciência, tecnologia e inovação.