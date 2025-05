BBC News

Coreia do Sul: o outro lado de crises e desencanto em país conhecido por educação, tecnologia e k-pop

Altos níveis de educação e produtividade convivem com um mercado de trabalho extremamente competitivo.

A Coreia do Sul saiu da pobreza, nos anos 1950, para se tornar uma nação conhecida pelos altos níveis de educação, pelo avanço tecnológico e pelo sucesso do k-pop. >

No entanto, é também um país que ainda convive com um mercado de trabalho extremamente competitivo que desencanta jovens (principalmente mulheres) e com um histórico recente de crises políticas. >